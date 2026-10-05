Cửa hàng Flagship đầu tiên rộng hơn 800 m² của MR.D.I.Y. ra mắt

Nâng tầm trải nghiệm mua sắm cho gia đình

Lần đầu tiên ra mắt mô hình Flagship tại Việt Nam, MR.D.I.Y. ghi dấu ấn với diện tích mặt sàn lên đến hơn 800 m². Toàn bộ hệ thống quầy kệ được phân khu khoa học, sở hữu lối đi thoáng đãng nhằm tối ưu hóa hành trình trải nghiệm của khách hàng.

Đây là điểm cộng lớn dành cho các gia đình có con nhỏ. Khoảng cách rộng rãi giữa các dãy kệ cho phép đẩy xe em bé hoặc xe giỏ hàng dễ dàng, thoải mái di chuyển ngay cả trong khung giờ cao điểm. Việc sắm sửa đồ dùng gia đình nhờ đó trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn.

Khai trương cửa hàng Flagship đầu tiên của MR.D.I.Y. ở Việt Nam với quy mô hơn 800m² tại Vincom Mega Mall Grand Park

Hơn 15.000 sản phẩm: Một điểm đến, mua đủ đồ cho cả nhà

Quy tụ hơn 15.000 mặt hàng thuộc 20 nhóm ngành hàng thiết yếu trải dài trên 60 dãy kệ lớn, cửa hàng Flagship MR.D.I.Y. mang đến giải pháp mua sắm "tất cả trong một". Thay vì tốn thời gian ghé nhiều cửa hàng chuyên biệt, người tiêu dùng có thể tìm thấy mọi vật dụng cần thiết cho cuộc sống hằng ngày tại một điểm dừng chân duy nhất.

Không gian cửa hàng được quy hoạch thông minh theo từng nhu cầu: từ giải pháp tối ưu bếp, phụ kiện trang trí phòng ốc cho đến dụng cụ sửa chữa, chăm sóc xe hay đồ chơi cho trẻ nhỏ. Cách sắp đặt trực quan không chỉ giúp việc tìm kiếm dễ dàng mà còn gợi ý nhiều ý tưởng bài trí nhà cửa sáng tạo cho không gian sống.

Danh mục sản phẩm phong phú tại MR.D.I.Y. giúp nâng tầm trải nghiệm mua sắm “tất cả trong một”

Chia sẻ về sự kiện này, ông Trần Minh Khôi - Giám đốc Phát triển kinh doanh của MR.D.I.Y. tại Việt Nam cho biết: "Cửa hàng tại Vincom Mega Mall Grand Park thể hiện mong muốn nâng cao trải nghiệm mua sắm của chúng tôi. Chúng tôi muốn tạo ra một không gian tiện lợi, dễ tìm đồ, nơi khách hàng không chỉ mua được vật dụng cần thiết mà còn tìm thấy nhiều ý tưởng hữu ích cho ngôi nhà của mình".

Ông Trần Minh Khôi - Giám đốc Phát triển kinh doanh của MR.D.I.Y. tại Việt Nam chia sẻ tại lễ khai trương cửa hàng Flagship đầu tiên

Mua sắm thông minh với giá cả rõ ràng, minh bạch

Khách hàng hiện đại luôn hướng đến sự cân bằng giữa chất lượng cuộc sống và bài toán chi tiêu hợp lý. Thương hiệu bán lẻ MR.D.I.Y. ghi điểm lớn nhờ chính sách niêm yết giá công khai, đồng nhất trên từng quầy kệ. Từ những vật dụng tiêu hao dùng hằng ngày như cuộn màng bọc thực phẩm, găng tay vệ sinh cho đến các phụ kiện trang trí phòng ốc đều sở hữu mức giá mềm, giúp người mua hoàn toàn chủ động kiểm soát ngân sách mà không phải đắn đo so sánh.

Sự tiện lợi còn đến từ trải nghiệm "tất cả trong một". Thay vì phải di chuyển qua nhiều nơi hay chờ đợi từng đơn hàng trực tuyến, việc gom trọn mọi vật dụng thiết yếu trong một lần ghé thăm giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức. Không gian mua sắm trực quan tại đây không chỉ giải quyết nhanh gọn các nhu cầu sinh hoạt, mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu cho mỗi chuyến đi sắm sửa ngày cuối tuần.

Mô hình mua sắm tập trung giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt

Thông tin địa chỉ cửa hàng: Địa điểm: Gian hàng L3-04, Tầng 3, TTTM Vincom Mega Mall Grand Park, TP.Thủ Đức (cũ), TP.HCM.

Gian hàng L3-04, Tầng 3, TTTM Vincom Mega Mall Grand Park, TP.Thủ Đức (cũ), TP.HCM. Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00 mỗi ngày.

10:00 - 22:00 mỗi ngày. Khách hàng có thể tìm mua các sản phẩm tiện ích tại hệ thống cửa hàng MR.D.I.Y. trên toàn quốc.

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