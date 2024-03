Cửa hàng 'lạ' chuyên đón khách cao tuổi Trung Quốc, nguy cơ tái diễn tour 0 đồng

Những cửa hàng mua sắm "lạ"

Theo Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, từ đầu năm đến nay, nhất là sau tết Nguyên đán Giáp Thìn, khách du lịch Trung Quốc ồ ạt nhập cảnh vào nơi này. Đáng chú ý, khách Trung Quốc tuổi đã cao, sau khi vào Quảng Ninh họ chủ yếu tham quan chương trình du lịch trong ngày tại TP.Móng Cái.

Hàng vạn người cao tuổi Trung Quốc đi du lịch tại Quảng Ninh, ghé các cửa hàng mua sắm quanh cửa khẩu N.H

Đang chú ý, theo các công ty lữ hành chuyên đón dòng khách này, những người cao tuổi Trung Quốc nói trên đều ghé thăm các cửa hàng mua sắm "lạ" quanh Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Cụ thể, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, sau tết Nguyên đán, đơn vị này đã làm thủ tục nhập cảnh cho hơn khoảng 200.000 lượt khách du lịch Trung Quốc, từ tháng 1 đến đầu tháng 3. Đặc biệt, sau rằm tháng giêng, khách Trung Quốc nhập cảnh đông hơn.

Khách du lịch Trung Quốc vào Quảng Ninh đều tuổi cao LÃ NGHĨA HIẾU

Những ngày gần đây lượng khách Trung Quốc nhập cảnh Quảng Ninh tăng đột biến, có những ngày lên tới khoảng 10.000 người, khiến Cửa khẩu quốc tế Móng Cái có thời điểm "tê liệt" cục bộ.

Ghi nhận của Thanh Niên trong các ngày từ 25 - 27.3 tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho thấy, nơi đây luôn nườm nượp khách Trung Quốc. Không khó để nhận ra những vị khách này đều đã cao tuổi, nhiều người còn chống gậy. Sau đó, họ được các đơn vị lữ hành đón lên xe du lịch và tham gia vào hành trình… tham quan các cửa hàng mua sắm "lạ".

Khách du lịch Trung Quốc vào cửa hàng mua sắm tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái LÃ NGHĨA HIẾU

Các cửa hàng này "lạ" ở chỗ chỉ phục vụ khách Trung Quốc, còn khách Việt Nam bị mời ra ngoài. Trong những ngày tìm hiểu tại TP.Móng Cái, PV Thanh Niên đã cố gắng vào tham quan, mua sắm nhưng đều bị từ chối phục vụ vì không phải là khách Trung Quốc.

Nguy cơ tái diễn "tour 0 đồng"

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, xung quanh Cửa khẩu quốc tế Móng Cái có khoảng 10 cửa hàng mua sắm chuyên phục vụ dòng khách nói trên. Các cửa hàng này chủ yếu bán các mặt hàng như thực phẩm chức năng, thủ công mỹ nghệ, thời trang…

Để vào được các cửa hàng này, khách Trung Quốc bắt buộc phải đeo thẻ để kiểm soát; ai không có thẻ đều bị mời ra ngoài. Phía bên trong, các cửa hàng đóng kín mít, kiểm soát an ninh chặt chẽ và không ai biết nhân viên giới thiệu ra sao, mua bán như thế nào.

Khách Trung Quốc vào cửa hàng bắt buộc phải đeo thẻ LÃ NGHĨA HIẾU

Trong vai khách Trung Quốc, chúng tôi tới Trung tâm thương mại địa chỉ số 66, Đại lộ Hòa Bình (P.Trần Phú, TP.Móng Cái) nơi được coi "thủ phủ" đón khách du lịch cao tuổi người Trung Quốc.

Bên trong các cửa hàng bày bán nhiều thương hiệu quốc tế, nếu đúng giá bán trên thị trường quốc tế phải đến hàng trăm nghìn USD như: đồng hồ Rolex; túi xách Gucci, Louis Vuitton, Dior…

Quan sát một hóa đơn mà du khách Trung Quốc nhận được tại cửa hàng này, PV nhận thấy không phải do ngành thuế phát hành mà do các công ty... tự in ấn.

Phía sau cánh cửa này là gian hàng mua sắm quảng bá nhiều thương hiệu đắt tiền trên thế giới, nhưng chất lượng ra sao thì chưa rõ LÃ NGHĨA HIẾU

Không chỉ địa điểm nói trên, dọc Đại lộ Hòa Bình (P.Trần Phú, TP.Móng Cái) cũng dày đặc các cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc bày bán các mặt hàng không rõ nguồn gốc.

Mới đây (ngày 20.3), Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tổ kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái, kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh chuyên phục vụ khách Trung Quốc, đặt tại Đại Lộ Hòa Bình và phát hiện hàng loạt các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Người cao tuổi Trung Quốc đợi chờ để được dẫn vào các cửa hàng mua sắm LÃ NGHĨA HIẾU

Cửa hàng nói trên do Công ty TNHH du lịch thế giới mới MC làm chủ, đang bày bán hơn 500 gói thực phẩm gồm bánh, kẹo, mứt, thuốc lá… không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là cũng là cửa hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc, mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt người ghé tới. Sau đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt hành chính Công ty TNHH du lịch thế giới mới MC 70 triệu đồng.

Nườm nượp người cao tuổi Trung Quốc ghé vào các cửa hàng mua sắm LÃ NGHĨA HIẾU

Lý giải về việc người cao tuổi Trung Quốc nhập cảnh nhiều vào Quảng Ninh, ông Tạ Quang Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Thế Kỷ mới, cho biết thời gian này những người cao tuổi Trung Quốc được các doanh nghiệp lữ hành đưa ra gói sản phẩm ưu đãi để họ đi du lịch. Dòng khách này vốn đã nghỉ hưu nên có thời gian đi du lịch và mua sắm. Họ sang Việt Nam và được đưa dẫn vào các cửa hàng quanh cửa khẩu. Nếu không kiểm soát chặt e rằng "tour 0 đồng" tại Quảng Ninh tái diễn như thời điểm trước dịch Covid-19.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo TP.Móng Cái cho biết, gần đây lượng khách Trung Quốc trong ngày nhập cảnh địa phương này khá lớn nên dẫn tới tình trạng quá tải. Qua thông tin của PV, chính quyền TP.Móng Cái sẽ giao các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động đón khách Trung Quốc.

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, mới đây, trên địa bàn TP.Hạ Long có 100 người Trung Quốc cũng thuộc dòng khách nói trên bị một công ty lữ hành "bỏ rơi" và phải tự về nước. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang lập biên bản xử lý vụ việc.

Để làm rõ thông tin vụ việc, PV đã liên hệ với Sở Du lịch Quảng Ninh nhưng lãnh đạo đơn vị này đến nay chưa phản hồi.