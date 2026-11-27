Cửa hàng mở cửa 24-7, phục vụ khách hàng ở mọi khung giờ trong ngày

Ngày 20.11, nhân dịp kỷ niệm 12 năm hoạt động, WinCommerce, công ty thành viên của Tập đoàn Masan, chính thức ra mắt 10 cửa hàng tiện lợi WiN ON tại Hà Nội và TP.HCM. Đây là bước đi mới của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam vào phân khúc cửa hàng tiện lợi (CVS), vốn có sự hiện diện lâu năm của nhiều chuỗi quốc tế.

Nếu WinMart phục vụ những chuyến mua sắm có kế hoạch và WinMart+/WiN đáp ứng nhu cầu hàng thiết yếu hằng ngày, WiN ON tập trung vào bữa ăn nhanh, đồ uống và những nhu cầu tiêu dùng tức thời. Cửa hàng mở cửa 24/7, cho phép khách mua mang đi hoặc sử dụng ngay tại chỗ.

Thương hiệu Việt bước vào cuộc đua cửa hàng tiện lợi

Đông đảo khách hàng tham gia sự kiện khai trương WiN ON

Sự xuất hiện của WiN ON nằm trong xu hướng phát triển của ngành bán lẻ tiện lợi trên thế giới. Theo báo cáo tháng 9/2026 của Research and Markets, châu Á - Thái Bình Dương là một trong những thị trường cửa hàng tiện lợi năng động nhất thế giới. Đô thị đông dân, thói quen di chuyển bằng phương tiện công cộng, thanh toán di động và nhu cầu thực phẩm ăn ngay là những động lực đáng chú ý. Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, các cửa hàng tiện lợi không chỉ bán hàng hóa mà còn tích hợp dịch vụ ăn uống, giao nhận bưu kiện, bán vé và thanh toán. Ở Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á, dư địa tăng trưởng đến từ quá trình mở rộng bán lẻ hiện đại, nhu cầu mua sắm gần nơi ở và tiêu dùng khi di chuyển.

Tại Việt Nam, NielsenIQ ghi nhận khoảng 1.510 cửa hàng thuộc các chuỗi CVS lớn vào tháng 3/2026. Phân khúc này có những tên tuổi như Circle K, GS25, FamilyMart, MINISTOP và 7-Eleven. Trong bối cảnh đó, WiN ON được phát triển theo định hướng thương hiệu cửa hàng tiện lợi của người Việt, phục vụ người Việt, lấy sự am hiểu khẩu vị và nhịp sinh hoạt của khách hàng trong nước làm điểm xuất phát.

Không gian trẻ trung, năng động bên trong cửa hàng

Điểm nhấn của WiN ON là danh mục thực phẩm chế biến sẵn. Bên cạnh món Á – Âu, khách có thể lựa chọn những món quen thuộc như cơm tấm, bún mọc, bánh canh tôm thịt, bánh mì chả cá, cơm nắm bò sốt vang; cùng trà tắc, rau má, trà sen kem muối hay trà sen cốm non. Những hương vị thường thấy trên phố được đưa vào mô hình bán lẻ có quy trình phục vụ thống nhất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thuận tiện cho cả mua nhanh và dùng tại chỗ.

Không gian cửa hàng cũng lấy cảm hứng từ văn hóa phố phường Việt Nam, kết hợp ngôn ngữ thiết kế hiện đại với sự tư vấn của Malherbe, công ty thiết kế đến từ Pháp. WiN ON hướng tới một điểm dừng chân để ăn uống, mua sắm hoặc gặp gỡ bạn bè, thay vì chỉ là nơi ghé mua vài món thiết yếu.

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Nhu cầu dành cho cửa hàng tiện lợi không còn chỉ nằm ở một chai nước hay món ăn nhẹ mua vội. Khảo sát của InsightAsia với 1.236 người tiêu dùng 18-45 tuổi tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy 72% ghé cửa hàng tiện lợi ít nhất một lần mỗi tuần. Có 41% cho biết chuyến ghé gần nhất là để mua đồ ăn hoặc thức uống sử dụng ngay; 38% ở lại từ 30 phút trở lên. Giá trị giỏ hàng của nhóm khách mua để ăn ngay được báo cáo cao khoảng 1,6 lần giỏ hàng thông thường. Phía sau các con số là lịch sinh hoạt ngày càng đa dạng: người đi làm mua bữa sáng trên đường đến văn phòng, sinh viên tìm chỗ ăn uống sau giờ học, nhân viên tăng ca hay tài xế công nghệ cần một bữa ăn nóng vào tối muộn. Cửa hàng tiện lợi vì thế có thể trở thành một "nơi thứ ba" bên cạnh nhà ở và nơi làm việc, phục vụ cả nhu cầu ăn uống, gặp gỡ và nghỉ ngơi.

Hoạt động xuyên đêm cũng đặt mô hình này trong bức tranh rộng hơn của kinh tế đêm. Theo định hướng tại Quyết định 1129/QĐ-TTg về phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, mua sắm, ẩm thực, đồ uống và dịch vụ là những cấu phần quan trọng. Để kinh tế đêm thực sự vận hành, bên cạnh các khu vui chơi, giải trí hay điểm đến du lịch, thành phố còn cần một hệ sinh thái dịch vụ đủ đa dạng để phục vụ những người sống, làm việc và di chuyển ngoài khung giờ thông thường.

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Nếu vận hành hiệu quả và được nhân rộng phù hợp, mạng lưới cửa hàng 24/7 như WiN ON có thể bổ sung điểm cung ứng bữa ăn, đồ uống và hàng hóa thiết yếu vào ban đêm, góp phần làm phong phú hạ tầng thương mại đô thị. Tuy nhiên, từ 10 cửa hàng ban đầu đến một mạng lưới quy mô lớn vẫn là chặng đường cần kiểm chứng. Bà Phương Nguyễn, Tổng giám đốc WinCommerce, nhấn mạnh doanh nghiệp nhìn thấy tiềm năng dài hạn của thị trường cửa hàng tiện lợi nhưng sẽ không vội mở rộng khi mô hình chưa chứng minh được hiệu quả. Nguyên tắc phát triển WiN ON là "Thử nghiệm có kiểm soát – Lắng nghe khách hàng – Chứng minh hiệu quả – Rồi mới mở rộng".

Theo bà Phương Nguyễn, WinCommerce đang kết hợp kinh nghiệm của đội ngũ bán lẻ hiện hữu với nhân sự có chuyên môn về CVS, F&B và công nghệ để hoàn thiện mô hình. Đích đến không đơn thuần là số lượng cửa hàng, mà là xây dựng một thương hiệu tiện lợi Việt có sức cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững.