Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đìu hiu do đường liên tục bị sạt lở

Sáng 26.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Minh, Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh) cho biết, thông thường vào dịp cuối năm, hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu này rất sôi động. Tuy nhiên năm nay, hàng hóa thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hết sức ảm đạm. Trung bình mỗi ngày, tại cửa khẩu đón khoảng từ 200 - 300 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

Quốc lộ 8A lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đoạn qua khu vực eo Cô Gái xảy ra sạt lở vào chiều 25.1, gây ách tắc giao thông TÂN KỲ

Theo ông Minh, một trong những nguyên nhân làm lượng hàng hóa thông quan qua cửa khẩu giảm là do từ tháng 10.2023 đến nay, mưa lớn kéo dài khiến tuyến quốc lộ 8A, đoạn qua eo Cô Gái (thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn) liên tục xảy ra sạt lở gây tắc nghẽn giao thông.

"Vào chiều hôm qua, 25.1, quốc lộ 8A tại khu vực eo Cô Gái lại xảy ra sạt lở khiến nhiều khối đất đá tràn xuống đường gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Hiện nay, ngành chức năng vẫn đang nỗ lực để sớm thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Tính từ tháng 10 đến nay, khu vực này đã 4 lần xảy ra sạt lở khiến đường lên cửa khẩu bị tắc nghẽn", ông Minh nói.

Bên cạnh đó, theo ông Minh, lượng người và phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giảm hẳn so với cùng kỳ năm ngoái còn do tuyến quốc lộ 8 thuộc tỉnh Bôlykhămxay (Lào) cũng xảy ra sạt lở đất vào hồi tháng 8.2023 khiến giao thông bị đứt đoạn. Dù các cơ quan, đơn vị của Lào đã nỗ lực khắc phục, xử lý nhưng đến nay đoạn đường xảy ra sự cố vẫn chưa sửa chữa xong.

Cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng hàng hóa thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vẫn rất ảm đạm TÂN KỲ

"Ngoài ra, thời gian qua, nước bạn Lào ban hành một số chính sách như tăng thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng nông sản, khoáng sản và thay đổi thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa... Các chính sách này gây khó khăn cho doanh nghiệp khi hoạt động giao thương sang Lào. Việc phương tiện và hàng hóa sụt giảm gây ảnh hưởng lớn đến kết quả thu nộp ngân sách nhà nước của đơn vị", ông Minh lý giải.

Theo thống kê của Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, từ tháng 8 đến 12.2023, đơn vị mở 1.686 tờ khai thông quan (giảm 12% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 60 triệu USD (giảm 32,6% so với cùng kỳ năm 2022). Qua đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thu ngân sách hơn 26,6 tỉ đồng (giảm 79% so với cùng kỳ năm 2022).