Cửa kính bất ngờ vỡ nát khiến người phụ nữ hoảng hồn: Các nguyên nhân có thể xảy ra?

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip người phụ nữ bước vào một tiệm spa sau đó quay lại kéo cửa kính. Khi kéo gần xong, tấm kính bỗng dưng vỡ tan tành, người này chỉ biết đứng nhìn, không kịp phản ứng. Vụ việc diễn ra vào ngày 29.9, sau khi xuất hiện trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều người. Ai nấy đều cho rằng tình huống diễn ra quá nguy hiểm, nhắc nhở chủ nhà kiểm tra kỹ hệ thống cửa kính để không xảy ra sự việc đáng tiếc.



Chủ nhân clip là chị Phạm Hằng (35 tuổi, quê ở Thanh Hóa). Chị Hằng cho biết, người phụ nữ trong clip là khách của tiệm spa do chính chị làm chủ. May mắn, khách của chị không bị thương, chị đang tiến hành làm lại cửa kính.

Người phụ nữ hoảng hồn khi cửa kính bị vỡ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Đó là tấm kính cường lực, tự dưng bị vỡ tan tành, tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao. Tôi đăng lên nhiều người cũng chỉ ra nguyên nhân nhưng mọi thứ tôi đều phụ thuộc bên thi công. Tấm kính đó tôi mới lắp 6 tháng, bản thân cũng rất sợ hãi khi xem lại camera", chị Hằng nói.

Clip cửa kính bỗng dưng bị vỡ tan tành

KTS Dương Quốc Chính cho biết, loại kính bị vỡ trong clip là kính cường lực hay còn gọi là kính tôi nhiệt an toàn. Đây là loại kính đặc biệt được nung lên tới nhiệt độ cao khoảng 650oC sau đó làm nguội nhanh gia tăng độ cứng cho kính (gấp 3-5 lần kính thường). Khi vỡ nó tạo thành các mảnh nhỏ vụn hạn chế tính sát thương, khi tôi có thể uốn cong kính. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng kính bị vỡ một là do lỗi kỹ thuật, hai là do quy trình lắp đặt thiếu đảm bảo.

Cửa kính bị vỡ tan tành ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Kính cường lực bị nứt vỡ có thể do quá trình vận chuyển và lắp đặt lỗi. Kính cường lực bị nứt do khung của kính không có khoảng không hoặc khoảng không quá hẹp. Một nguyên nhân nữa có thể là độ dày của kính cường lực không phù hợp. Người thi công lắp bản lề không đúng dẫn đến kính cường lực bị vỡ. Kính cường lực bị nứt do lắp đặt ở bề mặt không có khe hở. Đó là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng kính cường lực bị vỡ", KTS Dương Quốc Chính cho hay.

Cũng theo vị KTS, để hạn chế tình trạng trên, mọi người cần phải lựa chọn các cửa hàng và nhà cung cấp có uy tín, chế độ bảo hành lâu dài và chuyên nghiệp. Ngoài ra, khi lắp đặt kính cường lực trong nhà cần hết sức lưu ý trong quá trình thi công và sử dụng. Trong quá trình thi công lắp đặt phải có sự giám sát để tránh xảy ra những sai sót do tay nghề kém, thiếu sự tỉ mỉ đồng thời cẩn thận trong quá trình sử dụng, tránh những tác động mạnh đến kính cường lực.