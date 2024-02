Cửa ngõ phía nam Hà Nội bất ngờ thông thoáng trong ngày làm việc cuối cùng

Hôm nay 7.2, là ngày làm việc cuối cùng của năm Quý Mão nên sau khi kết thúc giờ làm việc, người dân bắt đầu mang theo đồ đạc rời Hà Nội về quê nghỉ tết.

Đường Vành đai 3 đoạn đi qua bán đảo Linh Đàm (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) thông thoáng lúc 17 giờ NGUYÊN QUANG

Theo ghi nhận của Thanh Niên, cửa ngõ phía nam của Hà Nội cuối giờ chiều nay thông thoáng, các phương tiện đông hơn ngày thường nhưng không đến mức ùn tắc kéo dài như những kỳ nghỉ tết của những năm trước.

Tại đường Vành đai 3 trên cao, đường Ngọc Hồi (Q.Hoàng Mai) - con đường huyết mạch cửa ngõ phía nam Hà Nội, lượng xe máy gia tăng bắt đầu từ trưa do người dân quê tại Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa... quyết định đi xe máy về quê thay vì đi xe khách. Đến chiều, lượng phương tiện tăng cao nhưng chưa xảy ra ùn tắc.

Tuy nhiên, một số phương tiện lo ngại đường Vành đai 3 trên cao ùn tắc như những năm trước nên dồn xuống đường Khuất Duy Tiến (Q.Thanh Xuân) khiến tuyến đường này ùn tắc cục bộ.

Một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 7 Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT và Công an TP.Hà Nội, đơn vị thực hiện ứng trực các ngày trước, trong và sau tết để đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn. Cạnh đó, đơn vị cũng phân công ca trực xuyên đêm, xuyên tết để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo cho nhân dân về quê ăn tết an toàn, vui vẻ.

Đường Vành đai 3 lúc 16 giờ 30 đoạn đi qua khách sạn Mường Thanh (Q.Hoàng Mai) NGUYÊN QUANG

Ngã tư Giải Phóng - Vành đai 3 lúc 16 giờ 45 NGUYÊN QUANG

Tại đường Vành đai 3 trên cao, lượng phương tiện gia tăng từ trưa nay nhưng không xảy ra ùn tắc NGUYÊN QUANG

Đường Giải Phóng lúc 17 giờ NGUYÊN QUANG

Đường Khuất Duy Tiến ùn tắc cục bộ do lượng ô tô dồn từ cao tốc xuống NGUYÊN QUANG

Nhiều người đi xe lên vỉa hè NGUYÊN QUANG

Người dân mang theo đồ đạc rời Hà Nội NGUYÊN QUANG

Thời tiết ở Hà Nội đang bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh nên người dân trang bị kỹ càng quần áo ấm NGUYÊN QUANG