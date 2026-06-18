Cửa ngõ phía nam Quảng Trị rộng mở cơ hội phát triển

Từ ngày 1.7.2025, xã Nam Hải Lăng (hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Hải Sơn, Hải Phong và Hải Chánh) chính thức đi vào hoạt động với diện tích hơn 114 km². Vị trí địa lý đặc biệt giúp Nam Hải Lăng sở hữu lợi thế mà không nhiều nơi có được: phía nam giáp TP.Huế, phía bắc kết nối trung tâm Hải Lăng và các vùng kinh tế trọng điểm của Quảng Trị.

Trên vùng đất này, 2 dòng sông Ô Lâu và Ô Sa đã bồi đắp nên những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử đặc sắc suốt nhiều thế kỷ. Đây cũng là nơi giao thoa giữa hai vùng đất Quảng Trị - Huế, nơi người dân hai địa phương qua lại làm ăn, buôn bán và gắn bó với nhau bằng những mối quan hệ thân tình lâu đời.

Nam Hải Lăng, vùng quê yên bình, giàu truyền thống ẢNH: N.P

Không chỉ có vị trí thuận lợi, Nam Hải Lăng còn hội tụ nhiều thế mạnh về đất đai và sản xuất. Hải Chánh cũ là vùng trọng điểm lúa và hoa màu; Hải Phong cũ có lợi thế về quỹ đất, chăn nuôi và giao thông; trong khi Hải Sơn cũ sở hữu diện tích đất gò đồi rộng lớn, phù hợp phát triển lâm nghiệp và kinh tế trang trại.

Sự hợp nhất của 3 địa phương tạo điều kiện hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ trước đây. Đây cũng là cơ sở để đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiện đại.

Những kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng phát triển của địa phương. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt hơn 2.345 tỉ đồng. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đạt trên 839 tỉ đồng, chiếm gần 36% cơ cấu kinh tế; thương mại - dịch vụ đạt khoảng 924 tỉ đồng, chiếm hơn 39%.

Toàn xã hiện duy trì khoảng 580 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, tạo việc làm cho hơn 1.475 lao động. Các chợ trung tâm như Mỹ Chánh và Hải Hòa tiếp tục phát huy vai trò là điểm giao thương sôi động của khu vực giáp ranh Quảng Trị - Huế, thu hút đông đảo tiểu thương và người dân đến trao đổi hàng hóa.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, Nam Hải Lăng đang tập trung tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị. Địa phương duy trì 5 cánh đồng lớn với tổng diện tích hàng chục ha và khoảng 130 ha sản xuất lúa, rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP. Lâm nghiệp phát triển bền vững với 1.267 ha rừng đạt chứng chỉ FSC, tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%.

Bên cạnh các lợi thế sẵn có, Nam Hải Lăng còn được hưởng lợi từ chiến lược phát triển khu vực phía nam Quảng Trị. Khi hệ thống hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư và kết nối với Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị ngày càng thuận lợi, địa phương có cơ hội lớn để phát triển công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ.

Bộ máy lãnh đạo chủ chốt kỳ vọng đưa Nam Hải Lăng phát triển xứng tầm

Theo ông Trần Hữu Bắc, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là giai đoạn đầu tiên Nam Hải Lăng vận hành trong mô hình mới. Địa phương đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng từ 9 - 10% mỗi năm, nâng cao thu nhập người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo và huy động mạnh các nguồn lực đầu tư.

"Chúng tôi phấn đấu xây dựng Nam Hải Lăng phát triển kinh tế nhanh, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh vững chắc, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, trở thành cửa ngõ giao thương bền vững ở khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị", ông Bắc nhấn mạnh.