Cua rơ Thái Lan lỡ cơ hội chạm trán Nguyễn Thị Thật ở giải An Giang

Sau 2 năm tạm hoãn, giải xe đạp nữ An Giang mở rộng quay trở lại với sự góp mặt của 10 CLB trong nước gồm Tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt Ngọc Trời, Trẻ An Giang, Biwase Bình Dương, Gạch và phân bón con voi Bình Dương, XSKT Đồng Tháp, Trẻ Đồng Tháp, TP.HCM Vinama, TP.HCM New Group, Vĩnh Long và 1 đội khách mời chất lượng là đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên giải đấu thiếu vắng tay đua 3 lần vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật.

Nguyễn Thị Thật tham dự tour Giro danh giá tại Ý THAI CYCLING

Ở buổi công bố giải đấu diễn ra hôm nay (29.6) tại TP.HCM, đại diện Ban tổ chức cho biết giải năm nay diễn ra từ ngày 7 đến 12.7 với lộ trình đi qua 12 tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gồm Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang.

Các tay đua tranh tài 7 chặng với tổng lộ trình thi đấu hơn 600 km. Tổng giá trị giải thưởng là 300 triệu đồng, trong đó áo vàng chung cuộc nhận 40 triệu đồng, hạng nhì 25 triệu đồng, hạng ba nhận 15 triệu đồng. Đội vô địch đồng đội nhận 30 triệu đồng. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao giải thưởng áo xanh, áo trắng chung cuộc và cá nhân, đồng đội từng chặng.

Jutatip (Thái Lan) nếu dự giải nữ An Giang sẽ không có đối thủ xứng tầm là Nguyễn Thị Thật THAI CYCLING

Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao An Giang, Phó Ban tổ chức Trần Hải Triều cho biết phía Thái Lan khẳng định sẽ cử đội tuyển tham dự giải nhưng chưa công bố danh sách. Trong khi đó tay đua số 1 Việt Nam, nhà đương kim vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật vắng mặt do bận tham dự tour Giro danh giá tại Ý nhằm trui rèn cho mục tiêu cao hơn là Olympic Paris 2024.

Giải xe đạp nữ An Giang mở rộng trở lại sau 2 năm bị hoãn KHẢ HÒA

Không có Nguyễn Thị Thật, xe đạp Việt Nam vẫn còn những gương mặt hứa hẹn tỏa sáng, cạnh tranh với đội tuyển xe đạp Thái Lan như các tuyển thủ Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi, Trần Thị Thùy Trang trong màu áo đội Tập đoàn Lộc Trời, Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương) hay 2 nhà vô địch trẻ châu Á Nguyễn Thị Bé Hồng, Thạch Thị Ngọc Thảo (XSKT Đồng Tháp).