Cửa sổ máy bay bị vỡ, hành khách suýt bị hút ra ngoài

Theo AFP, vụ việc xảy ra trên chuyến bay 1879 của Ryanair từ Thessaloniki (Hy Lạp) đến Memmingen (Đức). Các hành khách kể đã nghe thấy tiếng động lớn như tiếng lốp xe nổ và chiếc cửa sổ máy bay bị vỡ, khiến người đàn ông ngồi ngay sát đó bị hút ra ngoài. Các hành khách khác đã kéo ông này vào trong, theo các nhân chứng và quan chức.

Hình ảnh từ video trên mạng cho thấy một chiếc tủ được dùng để chắn chỗ cửa sổ bị bung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH RT

Người đàn ông quốc tịch Serbia 61 tuổi bị bầm tím và bỏng do ma sát với không khí lạnh và phải nhập viện trong tình trạng sốc sau khi máy bay hạ cánh. Theo các báo cáo, ông đã thoát chết nhờ đã thắt dây an toàn, trong khi vợ ông đã nắm lấy chân ông còn các hành khách khác giúp kéo ông trở lại bên trong.

Một nữ hành khách kể lại với đài phát thanh Thessaloniki: "Hầu hết chúng tôi đều đã ngủ thiếp đi, chúng tôi đã nhắm mắt lại. Có một tiếng động, giống như tiếng lốp xe nổ. Chúng tôi ngay lập tức nhận ra đã xảy ra hiện tượng giảm áp suất. Có tiếng la hét... trong giây lát tôi nghĩ ai đó đã vô tình mở cửa thoát hiểm".

"Mặt nạ rơi xuống và có một mùi nồng nặc. Đầu và vai của một hành khách ở bên ngoài cửa sổ. May mắn thay, ông ấy đã không tháo dây an toàn", nhân chứng kể tiếp.

Đoạn video được quay ngay sau vụ tai nạn và lan truyền trên mạng cho thấy cửa sổ bị vỡ hoàn toàn và bị che lại một phần bằng một chiếc tủ. Vụ tai nạn được cho là đã gây ra sự hoảng loạn trên máy bay, kích hoạt mặt nạ dưỡng khí do giảm áp suất.

Truyền thông Hy Lạp đưa tin sự cố xảy ra trên bầu trời Bắc Macedonia và cho biết cửa sổ bị vỡ do một mảnh vỡ rơi ra từ một trong các động cơ của máy bay.

Ryanair (Ireland) trong một tuyên bố cho biết chuyến bay "đã quay trở lại Thessaloniki ngay sau khi cất cánh khi một cửa sổ khoang hành khách bị vỡ trong chuyến bay. Máy bay đã hạ cánh bình thường và hành khách đã trở lại nhà ga".

Một máy bay thay thế đã được điều động để vận chuyển những hành khách còn lại đến Memmingen, hãng hàng không cho biết.

Một máy bay Boeing 737 của Ryanair cất cánh từ thành phố Toulouse (Pháp) hồi tháng 5 ẢNH: AFP

Nhà sản xuất máy bay Boeing thông báo đã biết về sự cố và đang liên hệ với Ryanair. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận rằng sự cố liên quan đến một cửa sổ bị vỡ trên máy bay Boeing 737-800.

FAA tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các đối tác ở Hy Lạp và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (NTSB), cơ quan điều tra các tai nạn và sự cố hàng không.

"Bắc Macedonia, với tư cách là quốc gia xảy ra vụ việc, sẽ dẫn đầu cuộc điều tra và quyết định thành phần của nhóm điều tra cũng như sự tham gia quốc tế nếu có", NTSB thông báo.