Cửa thép Dragon và 6 năm tạo dấu ấn trong xu hướng cửa đương đại

Từng bước định hình xu hướng cửa kim loại cao cấp

Những năm gần đây, thị trường vật liệu hoàn thiện tại Việt Nam chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong cách người dùng lựa chọn cửa cho công trình. Nếu trước đây yếu tố thẩm mỹ thường được đặt lên hàng đầu, thì hiện nay độ bền và tính an toàn ngày càng trở thành tiêu chí được quan tâm.

Cửa thép Dragon là một trong những doanh nghiệp nổi bật trên thị trường kiến trúc

Trong bối cảnh đó, Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Dragon xuất hiện như một thương hiệu theo đuổi hướng phát triển chuyên sâu về các dòng cửa kim loại. Thành lập từ năm 2020, doanh nghiệp tập trung nhập khẩu ba nhóm sản phẩm chủ lực gồm cửa hợp kim mạ kẽm chống gỉ, cửa nhôm đúc nghệ thuật và cửa inox 380.

Dòng sản phẩm đầu tiên được Cửa thép Dragon đưa ra thị trường là cửa hợp kim mạ kẽm chống rỉ cao cấp. Thay vì đi theo hướng cạnh tranh phổ thông, doanh nghiệp tập trung lựa chọn tìm kiếm các sản phẩm có độ hoàn thiện cao và trải nghiệm sử dụng lâu dài. Đây cũng được xem là nền tảng giúp thương hiệu từng bước tạo chỗ đứng trong phân khúc cửa cao cấp.

Theo đại diện doanh nghiệp, các sản phẩm Cửa thép Dragon được chọn lựa theo tiêu chí cân bằng giữa công năng và thẩm mỹ. Cửa có độ dày 11cm nhằm tăng khả năng cách âm, cách nhiệt và tạo cảm giác chắc chắn khi sử dụng. Hệ thống hèm ôm theo cánh giúp tăng độ kín khít, hạn chế tiếng ồn và chống nước hiệu quả hơn trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Dragon chuyên cung cấp các sản phẩm cửa sang trọng, cao cấp

Bên cạnh kết cấu, các sản phẩm này cũng được chú ý bởi chất lượng vật liệu hoàn thiện. Thép sử dụng cho cánh cửa là thép nguyên tấm, kết hợp hoa văn dập nổi tràn viền tạo độ sắc nét và hạn chế cong vênh sau thời gian dài sử dụng. Các bộ cửa được trang bị hệ thống bản lề cối xoay lớn cùng khóa đa điểm lên đến 17 chốt nhằm tăng độ an toàn cho công trình.

Hệ thống khóa xoay phức tạp tăng độ bảo mật cho ngôi nhà

Ngoài ra, một trong những yếu tố khiến Cửa thép Dragon được đánh giá cao là khả năng cá nhân hóa thiết kế. Công nghệ sơn Fluorocarbon giúp bề mặt cửa có độ bền màu cao, đồng thời tạo hiệu ứng vân gỗ chân thực hoặc các gam màu phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau.

Cùng với việc đa dạng hệ sản phẩm, Cửa thép Dragon cũng từng bước mở rộng mạng lưới phân phối và thi công tại nhiều tỉnh thành. Doanh nghiệp hiện sở hữu đội ngũ kỹ thuật và lắp đặt chuyên nghiệp, triển khai khảo sát tận nơi cùng chính sách bảo hành dài hạn nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng trong quá trình sử dụng.

Hình ảnh lắp đặt thực tế cửa thép Dragon tại công trình

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, thương hiệu cũng tham gia nhiều triển lãm và sự kiện trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu hoàn thiện để cập nhật xu hướng công nghệ cũng như giới thiệu các dòng sản phẩm mới đến thị trường. Theo đại diện doanh nghiệp, việc duy trì chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi là yếu tố quan trọng giúp Cửa thép Dragon giữ được sự tin tưởng của khách hàng trong nhiều năm qua.

Cửa thép Dragon tham gia Triển lãm quốc tế Vietbuid Hà Nội 2026

Trong thời gian tới, Cửa thép Dragon cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm các sản phẩm và đối tác sản xuất có công nghệ hiện đại, nhằm cải tiến chất lượng và mở rộng thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Doanh nghiệp đồng thời định hướng phân phối các dòng cửa theo tiêu chí đồng bộ kiến trúc, tối ưu trải nghiệm sử dụng và nâng cao tính bền vững cho công trình.

