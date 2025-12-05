Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cuba hé lộ hợp tác chống ma túy với Mỹ giữa leo thang căng thẳng khu vực
Video Thế giới

Cuba hé lộ hợp tác chống ma túy với Mỹ giữa leo thang căng thẳng khu vực

La Vi
05/12/2025 15:38 GMT+7

Các quan chức hàng đầu về thực thi pháp luật ở Cuba hôm 4.12 khẳng định hòn đảo này đang ưu tiên chống buôn lậu ma túy tại vùng Caribbean giữa lúc căng thẳng leo thang vì Mỹ gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực.

Đại tá Ybey Carballo, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Cuba, cho biết hòn đảo này thường xuyên cung cấp thông tin tình báo cho Lực lượng Tuần duyên Mỹ, dù rằng sự tiếp xúc chính thức giữa hai quốc gia đã chấm dứt trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Cuba không phải là một lỗ đen, như người ta thường nói về các quốc gia không duy trì và không có sự trao đổi chuyên nghiệp như giữa Bộ đội Biên phòng và Bộ Nội vụ (của Cuba)", ông Carballo nói.

Ông Carballo cho biết từ năm 1990 đến ngày 30.11.2025, Cuba đã cung cấp hơn 1.500 đầu mối và thông tin tình báo về các kẻ buôn ma túy cho Lực lượng Tuần duyên Mỹ.

Cuba tuyên bố ưu tiên chống buôn ma túy giữa lúc căng thẳng leo thang - Ảnh 1.

Ô tô di chuyển dọc theo Malecon tại Havana, Cuba

ẢNH: REUTERS

Ông nói đó là bằng chứng cho thấy cam kết lâu dài của hòn đảo này trong việc chống lại hoạt động buôn ma túy.

Cuba nằm ngay trên một tuyến đường trọng yếu giữa các nhà sản xuất ma túy lớn ở Nam Mỹ và thị trường tiêu thụ chính là Mỹ.

Gần đây nhất là vào năm 2016, Bộ Ngoại giao Mỹ từng nhận định Cuba "không phải là một điểm tiêu thụ, sản xuất hoặc trung chuyển chính của các loại ma túy bất hợp pháp".

Chính quyền ông Trump đã phát động một cuộc tấn công nhắm vào các tàu thuyền bị nghi là buôn ma túy ở những nơi khác tại vùng Caribbean và Thái Bình Dương trong những tháng gần đây.

Hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích bằng tên lửa của Mỹ, và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, một đồng minh then chốt của Cuba, bị cáo buộc thu lợi từ hoạt động buôn ma túy.

Cuba đã chỉ trích các cuộc tấn công trên biển, và cáo buộc Mỹ tìm cách lật đổ chính phủ Venezuela bằng bạo lực.

Ông Carballo cho biết các lực lượng an ninh Cuba không nhận thấy sự thay đổi đáng kể nào trong hoạt động vận chuyển ma túy quanh Cuba bất chấp các hoạt động quân sự và tấn công gia tăng của Mỹ.

