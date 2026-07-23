CUBHCM được Asian Banking & Finance vinh danh về khoản vay hợp vốn

Ban đầu được triển khai với quy mô 1 tỉ USD, khoản vay đã được nâng lên 1,563 tỉ USD (hơn 41 nghìn tỉ đồng) nhờ nhu cầu thị trường vượt kỳ vọng, với mức đăng ký vượt hơn 50%. Đây là khoản vay hợp vốn lớn nhất cùng loại từng được thu xếp tại Việt Nam. Nguồn vốn sẽ được sử dụng để tài trợ các dự án xanh, hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh tạo tác động tích cực cho xã hội, góp phần thúc đẩy tài chính bền vững tại Việt Nam.

Ông Lin Keng Yang - Tổng Giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank – Chi nhánh TP.HCM

Trong năm 2025, CUBHCM dẫn đầu Việt Nam về thu xếp khoản vay hợp vốn trên tất cả các loại tiền tệ và tham gia hơn một nửa số giao dịch vay hợp vốn của thị trường. Kết quả này khẳng định năng lực thu xếp vốn, sự tín nhiệm từ khách hàng và vị thế ngày càng vững chắc của ngân hàng trên thị trường tài chính.



Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) là thành viên của Tập đoàn Tài chính Cathay (CFH), hiện vận hành 232 chi nhánh và văn phòng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với hơn 60 năm hoạt động tại Đài Loan, CFH sở hữu 969 chi nhánh và quản lý tổng tài sản hơn 400 tỉ USD (tính đến tháng 9.2025).