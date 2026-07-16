CUBHCM nhận ba giải thưởng HR Asia Awards với chiến lược lấy con người làm trọng tâm

Với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực, CUBHCM đã phát triển và triển khai nền tảng nhân sự tích hợp, giúp số hóa các quy trình nhân sự cốt lõi. Từ quản lý thông tin nhân viên, đăng ký nghỉ phép đến chấm công, tất cả đều được xử lý trên cùng một hệ thống, qua đó tối ưu hóa hiệu quả vận hành, đơn giản hóa quy trình làm việc và nâng cao trải nghiệm của nhân viên trong suốt hành trình làm việc tại công ty.

Bên cạnh việc số hóa các quy trình nhân sự, CUBHCM còn ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý và phát triển nhân tài thông qua hệ thống Quản lý và Phát triển Hiệu suất (Performance Management Development - PMD) do CUBHCM tự phát triển và nền tảng phản hồi 360 độ. Việc tích hợp dữ liệu vào các quy trình đánh giá, phát triển và thảo luận nhân tài vừa giúp nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị, vừa tạo điều kiện để nhân viên nhận được những phản hồi kịp thời, xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp CUBHCM xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Trong những năm gần đây, CUBHCM không ngừng củng cố nền tảng số song song với việc đầu tư mạnh mẽ vào phát triển con người và nâng cao năng lực tổ chức. Với sự hỗ trợ từ Hội sở tại Đài Loan, CUBHCM đã triển khai nhiều sáng kiến trọng điểm về phát triển nhân tài, đào tạo đội ngũ lãnh đạo, tăng cường gắn kết nhân viên và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Những nỗ lực này không chỉ góp phần xây dựng một lực lượng lao động linh hoạt, giàu năng lực và sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn, đồng thời mang lại sự ghi nhận từ các tổ chức uy tín trong nhiều hạng mục giải thưởng.

Xác định đội ngũ nhân tài kế thừa là nền tảng cho tăng trưởng bền vững, CUBHCM chú trọng đầu tư vào các chương trình phát triển nhân tài trọng điểm như Chương trình Quản trị viên Tập sự Cathay (Cathay Management Associate - CMA), Chương trình Phát triển Nhân tài Quốc tế (International Master Program - IMP) và Chương trình Phát triển Chuyên viên Quan hệ Khách hàng (Associate Relationship Manager Program - ARMP). Thông qua sự kết hợp giữa đào tạo chuyên môn, cơ hội luân chuyển công việc và trải nghiệm quốc tế, các chương trình này giúp nhân viên nâng cao năng lực, mở rộng góc nhìn và phát triển toàn diện trong môi trường tài chính - ngân hàng ngày càng hội nhập. Bên cạnh đó, CUBHCM liên tục hoàn thiện hệ sinh thái học tập và phát triển thông qua việc triển khai các khung năng lực lãnh đạo, đa dạng hóa nguồn học liệu và các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện dành cho nhân viên. Đồng thời, CUBHCM thúc đẩy văn hóa đối thoại cởi mở, khuyến khích phản hồi hai chiều và đề cao sự đa dạng, hòa nhập trong môi trường làm việc. Thông qua những nỗ lực này, CUBHCM hướng tới xây dựng một môi trường làm việc nơi mỗi nhân viên được trao cơ hội phát triển, phát huy tối đa tiềm năng và đồng hành cùng sự tăng trưởng bền vững của CUBHCM.

Ông Lin Keng Yang - Tổng giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh TP.HCM chia sẻ: "Việc được vinh danh với Giải thưởng "Doanh Nghiệp Dẫn Đầu Công Nghệ" (Tech Empowerment) là sự ghi nhận đáng khích lệ đối với những nỗ lực chuyển đổi số mà chúng tôi đã và đang triển khai. Tại Ngân hàng Cathay United Bank, công nghệ không chỉ là động lực thúc đẩy đổi mới dịch vụ tài chính mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm nhân viên, tăng cường kết nối nội bộ và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Giải thưởng "Doanh nghiệp chuyển đổi năng lực nhân sự" (People Transformation) tiếp tục khẳng định định cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đầu tư vào con người. Thông qua hệ thống chương trình phát triển nhân tài toàn diện, cơ hội trải nghiệm quốc tế và môi trường học tập liên tục, chúng tôi mong muốn trang bị cho nhân viên những năng lực, sự tự tin và khả năng thích ứng cần thiết để phát triển trong bối cảnh ngành ngân hàng không ngừng thay đổi. Chúng tôi tin rằng con người chính là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng một tổ chức vững mạnh, đổi mới và tăng trưởng bền vững".

Các đại diện đến từ CUBHCM cùng nhau ăn mừng khoảnh khắc được xướng tên tại HR Asia Awards 2026, năm thứ hai liên tiếp ngân hàng khẳng định chiến lược phát triển nhân tài

Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2005, CUBHCM đã không ngừng phát triển và mở rộng hoạt động trong cả mảng ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng bán lẻ. Trong suốt hành trình đó, CUBHCM luôn đặt con người là kim chỉ nam trong chiến lược phát triển dài hạn. Bằng việc đầu tư vào chính sách đãi ngộ cạnh tranh, chương trình phúc lợi toàn diện và môi trường làm việc đề cao sự đa dạng và hòa nhập, CUBHCM hướng tới xây dựng một tổ chức nơi nhân viên có thể phát triển sự nghiệp, phát huy năng lực và đồng hành cùng ngân hàng trên chặng đường tăng trưởng bền vững.

Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) là thành viên của Tập đoàn Tài chính Cathay (Cathay Financial Holdings - CFH), hiện vận hành 232 chi nhánh và văn phòng trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với hơn 60 năm kinh nghiệm tại Đài Loan, CFH hiện có 969 điểm hoạt động trong khu vực, với tổng tài sản quản lý hơn 400 tỉ đô la Mỹ.