Cực bắc TP.HCM chuyển mình, thị trường nhà ở đón nhu cầu mới từ giới chuyên gia

TP.HCM đang bước vào một cấu trúc đô thị mới

Theo ông Quách Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Sở Tài chính, dưới sự định hướng của Nghị quyết 10, bức tranh tăng trưởng của TP.HCM hiện nay đã được định hình rõ ràng theo ba trụ cột. Trong đó khu vực trung tâm tập trung thu hút FDI vào phát triển trung tâm tài chính quốc tế, thương mại, dịch vụ chuyên môn, giáo dục và nghiên cứu - đổi mới sáng tạo.

Khu vực phía bắc, bao gồm TP.Thủ Đức và Bình Dương trước đây, đang trải qua quá trình chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành trung tâm công nghiệp sinh thái, thông minh và đổi mới sáng tạo. Đây là cực tăng trưởng chủ lực để thu hút dòng vốn FDI tinh hoa vào các lĩnh vực như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hệ thống trung tâm dữ liệu và phát triển các khu bất động sản cao cấp phục vụ cộng đồng chuyên gia toàn cầu. Trong khi đó, phía Đông Nam phát huy lợi thế về kinh tế biển, cảng biển, logistics và năng lượng sạch.

Ông Quách Ngọc Tuấn - Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM - phát biểu tại tọa đàm

Sự chuyển dịch này đặt ra một bài toán mới: nếu trước đây lợi thế của các khu công nghiệp nằm nhiều ở đất đai, hạ tầng và nguồn lao động, giai đoạn phát triển tiếp theo sẽ phụ thuộc ngày càng lớn vào khả năng thu hút kỹ sư, chuyên gia công nghệ và nhà quản lý.

"Cuộc cạnh tranh thu hút FDI hiện nay không còn là cuộc đua về lao động giá rẻ hay ưu đãi thuế, mà là cuộc đua về chất lượng thể chế, năng lực đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực, hạ tầng và sức mạnh của doanh nghiệp nội địa", ông Tuấn nhận định.

Việc làm dịch chuyển, nhu cầu nhà ở cũng dịch chuyển

Sự xuất hiện của các cực việc làm mới có thể tác động trực tiếp đến bản đồ cư trú và thị trường bất động sản. Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị dự án nhà ở CBRE Việt Nam, cho rằng giá nhà tại khu vực lõi trung tâm TP.HCM đã lên cao trong những năm gần đây. Điều này khiến nhà đầu tư mua bất động sản để cho thuê phải cân nhắc kỹ hơn về hiệu quả. Sự phát triển của giao thông đô thị đang từng bước rút ngắn khoảng cách giữa các khu vực ngoài trung tâm với các trung tâm việc làm. Khi thời gian di chuyển giảm, cả người mua để ở, nhà đầu tư lẫn khách thuê có thêm lựa chọn về địa điểm cư trú. Theo phân tích của CBRE trình bày tại tọa đàm, một đặc điểm đáng chú ý của nhóm khách thuê là chuyên gia quốc tế là họ không chỉ tìm một căn hộ có chất lượng tốt. Khả năng kết nối, môi trường xung quanh, dịch vụ và đặc biệt là chất lượng quản lý vận hành ngày càng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nơi ở.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam

Đây cũng là nhu cầu được phản ánh từ phía doanh nghiệp. Ông Dương Khai Dũng, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam - Chi hội TP.HCM, cho biết câu hỏi của các nhà đầu tư đang thay đổi. Nếu trước đây doanh nghiệp thường hỏi về đất, nhà xưởng và chi phí, hiện họ quan tâm nhiều hơn đến việc tìm kỹ sư, nhân sự quản lý, nguồn nhân lực quốc tế và khả năng những nhân sự này gắn bó lâu dài với Việt Nam. "Thu hút một nhân tài, nhìn bề ngoài là thu hút một người. Nhưng trên thực tế, là tạo điều kiện cho cả một gia đình", ông nói.

Trên tổng diện tích phát triển khoảng 7,9 ha, Norton Park dự kiến gồm 1.256 căn hộ tại 6 tòa tháp. Chủ đầu tư dành khoảng 2,5 ha cho cảnh quan, với mật độ xây dựng khoảng 20%, đồng thời phát triển công viên, mảng xanh và hệ thống thương mại - dịch vụ.

Ông Angus Liew - Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam

Với kinh nghiệm hơn 30 năm phát triển bất động sản và metro tại nhiều nơi trên thế giới như Sydney, Malaysia, Singapore, Đài Loan... ông Angus Liew, Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam, cho rằng: "Bên cạnh cơ hội nghề nghiệp và khả năng kết nối thuận tiện, điều quan trọng là tạo ra một môi trường sống có chất lượng tương đồng với những chuẩn mực mà họ đã quen thuộc tại quê nhà".

Ông còn cho biết thêm, với chuyên gia có gia đình, nhu cầu còn mở rộng sang giáo dục, y tế, mua sắm, giải trí, không gian xanh và khả năng kết nối thuận tiện. Đây cũng là kinh nghiệm doanh nghiệp này cho biết đã tích lũy trong gần 20 năm phát triển các khu đô thị tại Việt Nam.

Dự án Norton Park đón đầu nhu cầu của làn sóng chuyên gia ở khu bắc TP.HCM

Nhu cầu đó đang tạo thêm dư địa cho một thế hệ dự án mới tại các cực phát triển ngoài vùng lõi, đặc biệt ở những khu vực vừa có nền tảng công nghiệp - việc làm, vừa hình thành đầy đủ tiện ích đô thị. Norton Park, dự án mới được Gamuda Land phát triển tại khu vực Thuận An, là một ví dụ cho cách tiếp cận này. Dự án nằm trên trục Đại lộ Bình Dương, kế cận VSIP 1 - nơi đã hình thành cộng đồng chuyên gia nước ngoài qua nhiều năm - và gần các tiện ích hiện hữu như AEON Mall Thuận Giao, Sân Golf Sông Bé cùng mạng lưới giáo dục, y tế và dịch vụ của khu vực. Norton Park là lựa chọn cho nhóm chuyên gia và gia đình đang tìm kiếm một không gian sống chất lượng cao tại cực phát triển phía bắc.