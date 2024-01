Cục Chăn nuôi 'tiết lộ' lý do giá heo hơi năm 2023 giảm thấp

Chăn nuôi heo ở Trung Quốc gần như không có lợi nhuận

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), năm 2023 ngành chăn nuôi heo trên toàn thế giới gặp nhiều thách thức, tốc độ giảm đàn diễn ra ở nhiều quốc gia. Giá thịt heo từ đầu tháng 7.2023 đến nay liên tiếp giảm do nhu cầu nhập khẩu ở các nước châu Á chậm, trong khi nguồn cung ở một số nước xuất khẩu dồi dào.

USDA ước tính, đến cuối năm 2023, tổng đàn heo trên thế giới ước đạt 769,7 triệu con (giảm 2% so với cùng kỳ năm trước) do nhu cầu tái đàn giảm dần và lượng tồn kho thời điểm đầu năm ở mức cao; sản lượng thịt heo toàn cầu dự kiến đạt 114,8 triệu tấn, tăng 0,3% so với năm 2022.

Còn tại Trung Quốc, nguồn cung heo dồi dào, trong khi mức tiêu thụ thấp hơn năm 2022 khiến giá heo hơi giảm, thị trường thịt chịu áp lực... nên chăn nuôi heo hầu như không có lợi nhuận. USDA ước tính cơ cấu sản lượng thịt heo hơi của các nước trên thế giới thì Trung Quốc chiếm nhiều nhất với 48%; Liên minh châu Âu 20%; Mỹ 11%; Brazil 4%; Nga 4%; Việt Nam 3% và sản lượng các nước khác chiếm 10%.