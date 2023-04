Cục Di sản văn hóa đề nghị Hội An báo cáo rõ việc thu phí tham quan

Chiều 5.4, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết thành phố đã nhận được văn bản của Cục Di sản văn hóa đề nghị UBND TP.Hội An, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cung cấp thông tin liên quan đến việc thu phí tham quan tại di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An.



Theo ông Lanh, trong tuần này, thành phố sẽ có báo cáo cụ thể để gửi Cục Di sản văn hóa.

UBND TP.Hội An vừa ban hành phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An (TP.Hội An).

Du khách tham quan phố cổ Hội An ngày 4.4 MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, từ 15.5, du khách trong nước và quốc tế phải mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào khu phố cổ Hội An. Vé vẫn giữ nguyên mệnh giá hiện hành 120.000 đồng/vé dành cho khách quốc tế và 80.000 đồng/vé dành cho khách nội địa. Thời gian bán vé tham quan từ 7 giờ 30 đến 21 giờ 30 hằng ngày vào mùa hè và đến 21 giờ vào mùa đông.

Bên cạnh đó, sẽ có 2 lối đi riêng tại các đường chính vào khu phố cổ, gồm một lối đi dành cho người dân địa phương và một lối đi dành cho du khách.

Trao đổi với Thanh Niên trước đó, ông Nguyễn Văn Lanh cho rằng về bản chất chủ trương bán vé trọn gói và cơ cấu giá vé không thay đổi. Vấn đề ở chỗ, vé tham quan Hội An thường có trong giá tour chào bán của các hãng lữ hành. Lâu nay có tình trạng nhiều đơn vị tổ chức lữ hành không mua vé cho khách, đến khu phố cổ Hội An để du khách đi "lang thang", không hướng dẫn chăm sóc chu đáo, không được thuyết minh tận tình, thậm chí là "cưỡi ngựa xem hoa".

Điều này vô hình trung tạo nên cảm giác hụt hẫng cho du khách, khiến du khách cảm nhận về Hội An không đẹp, không sâu sắc, du lịch không chuyên nghiệp. Vì không có vé đồng nghĩa với việc không được khám phá giá trị đích thực của không gian phố cổ Hội An mà lẽ ra quyền lợi đó họ được tận hưởng.

Theo ông Lanh, du lịch Hội An là dựa vào cộng đồng, lấy du khách làm đối tượng phục vụ. Vì vậy, bằng mọi cách phải để cộng đồng được hưởng lợi từ du lịch, để họ trở thành chủ thể của du lịch. Mục đích việc bán vé là chống thất thu, để nguồn thu bình đẳng, đầy đủ.