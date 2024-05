Cục diện bầu cử Mỹ tại các bang chiến địa

Ông Trump có lợi thế

Ông Trump, ứng viên của đảng Cộng hòa, tiếp tục dẫn trước Tổng thống Biden tại 5 trong số 6 bang chiến địa, theo kết quả khảo sát công bố hôm 13.5 của các tờ The New York Times, The Philadelphia Inquirer và ĐH Siena (bang New York, Mỹ). Gần 4.100 cử tri tại 6 bang tham gia cuộc khảo sát từ ngày 28.4 - 9.5.

Cụ thể, ông Trump dẫn trước ông Biden trong cuộc đối đầu giả định ở các bang Arizona (49-43), Pennsylvania (48-45), Wisconsin (47-46), Nevada (51-38) và Georgia (50-41). Tổng thống Biden chỉ nhỉnh hơn ông Trump ở Michigan với tỷ lệ 47-46.

Ông Trump (trái) và ông Biden tiến gần đến cuộc tái đấu tháng 11

Reuters

Kết quả mới nhất gần như tương đồng với những cuộc khảo sát trước đó của The New York Times và ĐH Siena. Theo Politico dẫn lời giới quan sát, điều này cho thấy những diễn biến gần đây như phiên tòa hình sự nhằm vào ông Trump ở bang New York có vẻ như chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến ý kiến cử tri.

Mặt khác, kết quả khảo sát chỉ ra rằng ông Trump ngày càng được lòng các cử tri trẻ tuổi và cử tri da màu so với năm 2020, trong đó nhiều người từ 18 - 29 tuổi cho biết sẽ ủng hộ ông Trump như ông Biden. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận ở các cử tri gốc Mỹ La tinh, trong khi khoảng 20% số cử tri da màu ở 6 tiểu bang nói trên ngả về ứng viên đảng Cộng hòa.

Cựu luật sư ra làm chứng

Cùng ngày 13.5 (giờ địa phương), ông Michael Cohen, cựu luật sư riêng của ông Trump, đã làm chứng trước tòa hình sự Manhattan ở TP.New York trong vụ xét xử ông Trump với cáo buộc chi tiền bịt miệng diễn viên khiêu dâm trong năm 2016, theo Reuters. "Cứ làm thế", ông Cohen nhắc lại chỉ đạo của ông Trump về chi 130.000 USD cho bà Stormy Daniels để nữ diễn viên không tiết lộ quan hệ tình dục giữa họ vào năm 2006.

Theo lời nhân chứng Cohen, trong những tuần cuối cùng của cuộc bầu cử 2016, ông nắm được thông tin bà Daniels tìm cách bán câu chuyện về quan hệ với ông Trump cho các tờ báo lá cải. "Ông ấy nói: "Cứ vậy cánh phụ nữ sẽ ghét tôi" và thật sự là thảm họa", ông Cohen khai. Đó là lý do luật sư này đã dàn xếp khoản chi 130.000 USD để bà Daniels giữ yên lặng.

Luật sư biện hộ nói rằng ông Trump không có quan hệ ngoài luồng với bà Daniels, nhưng vẫn chi tiền để bảo vệ gia đình trước nguy cơ bị bẽ mặt. Ông Cohen làm chứng rằng ông Trump chỉ quan tâm việc chiến dịch tranh cử bị ảnh hưởng nếu lộ chuyện. Luật sư biện hộ cáo buộc ông Cohen nói dối và tìm cách lôi kéo ông Trump dính líu vụ này, nhưng nhân chứng khẳng định mình chỉ làm theo lệnh. Ông Cohen tiếp tục làm chứng trước tòa ngày 14.5.