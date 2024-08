Cục diện bầu cử Tổng thống Mỹ xoay chuyển rõ rệt

Cuộc đua cân bằng hơn

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, hiện là ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, hôm qua tự tin tuyên bố trong cuộc vận động cử tri tại bang Pennsylvania rằng Phó tổng thống Kamala Harris là đối thủ dễ bị đánh bại hơn so với Tổng thống Joe Biden, theo Reuters.

Ông Trump cũng nhiều lần đi chệch khỏi kịch bản bài phát biểu để có những lời lẽ công kích cá nhân nhắm đến đối thủ tranh cử. Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị và đồng minh của ông Trump cảnh báo đây có thể là cách tiếp cận sai lầm khiến cựu tổng thống đánh mất lá phiếu của những cử tri ôn hòa.

Ông Trump: Bà Harris là đối thủ "dễ xơi" hơn ông Biden

Nếu dữ liệu khảo sát là thước đo quan trọng để đánh giá cục diện cuộc bầu cử Mỹ, thì bà Harris không phải là đối thủ "dễ xơi" như ông Trump nhìn nhận. Trong chưa đầy một tháng từ sau khi được ông Biden miễn cưỡng "nhường suất" tranh cử, bà Harris đã lấy lại thế cân bằng cho cuộc đua.

Kết quả khảo sát của The New York Times/ĐH Siena công bố ngày 17.8 cho thấy bà Harris đang giành lại 4 bang chiến trường Arizona, Bắc Carolina, Georgia và Nevada, những nơi mà ông Trump dễ dàng "bỏ túi" theo khảo sát lúc ông Biden còn tranh cử.

Liên danh tranh cử Kamala Harris - Tim Walz trong một cuộc vận động gần đây REUTERS

Cụ thể, bà Harris hiện dẫn trước ông Trump tại Arizona với tỷ lệ 50% - 45% và cũng vượt lên tại Bắc Carolina, nơi ông Trump thắng hồi năm 2020. Tại Georgia và Nevada, bà Harris đang thu hẹp khoảng cách với ông Trump so với cuộc khảo sát hồi tháng 5. Nếu tính trung bình kết quả của 4 bang, hai ứng viên đang cân bằng với tỷ lệ ủng hộ đều là 48%. Tại Pennsylvania, bang chiến trường cực kỳ quan trọng mà hai phe đang dồn lực giành giật, bà Harris cũng đang dẫn trước ông Trump với mức chênh lệch 1,4 điểm phần trăm, theo dữ liệu trung bình các cuộc khảo sát tính đến ngày 17.8 của trang web FiveThirtyEight. Ông Trump hồi năm 2016 và ông Biden hồi năm 2020 thắng tại Pennsylvania với mức chênh lệch còn thấp hơn con số nói trên.



Vành đai thép

Bà Kamala Harris chắc chắn mong muốn duy trì diễn biến như trên thông qua đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, sự kiện khai mạc vào ngày 19.8 và kéo dài đến ngày 22.8 tại TP.Chicago (bang Illinois). Hàng loạt đại diện nổi bật nhất của đảng Dân chủ dự kiến phát biểu tại kỳ đại hội, gồm Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Barack Obama.

Reuters hôm qua dẫn nguồn tin cho biết có khả năng bà Harris sẽ cùng xuất hiện với ông Biden trong bài phát biểu của tổng thống vào tối 19.8 (sáng 20.8, giờ VN), trước khi có bài phát biểu của riêng bà vào đêm cuối đại hội để chính thức chấp nhận đề cử của đảng.

Ước tính hơn 50.000 người sẽ đổ về Chicago trong 4 ngày trên và lực lượng an ninh đang thiết lập "vành đai thép" để ngăn ngừa các mối đe dọa, đặc biệt sau vụ ám sát ông Trump hồi tháng 7.

Có gì trong kế hoạch kinh tế của bà Kamala Harris?

Cảnh sát trưởng Chicago Larry Snelling nói với ABC News rằng cảnh sát địa phương đã tập huấn trong hơn một năm để chuẩn bị cho tình huống bất tuân dân sự. Khoảng 2.500 cảnh sát địa phương với sự hỗ trợ của hàng trăm đồng nghiệp từ những nơi khác đến sẽ được cắt cử đảm bảo an ninh cho đại hội đảng Dân chủ. Ngoài các mối đe dọa tội phạm bạo lực, khủng bố, lực lượng an ninh cũng chuẩn bị ứng phó trước những cuộc biểu tình bạo lực. Ông Snelling cam kết đảm bảo quyền tự do ngôn luận của người biểu tình, nhưng cảnh báo sẽ không khoan nhượng trước những hành động bạo lực, phá hoại.