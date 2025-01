Cục Du lịch chứng nhận Hoi An Memories Resort & Spa chuẩn 5 sao

Chứng nhận này cũng là sự khẳng định chất lượng dịch vụ đẳng cấp mà Hoi An Memories Resort & Spa cam kết mang đến du khách.

Được Cục Du lịch chứng nhận đạt chuẩn resort 5 sao, Hoi An Memories Resort & Spa góp phần nâng cao hình ảnh du lịch cao cấp của VN, khẳng định vị thế của một resort truyền cảm hứng, lôi cuốn bậc nhất phố cổ

Sự kiện Hoi An Memories Resort & Spa được công nhận đạt chuẩn resort 5 sao mang ý nghĩa đặc biệt với Đảo Ký Ức Hội An nói riêng và ngành du lịch Hội An nói chung.

Hoi An Memories Resort & Spa đóng vai trò quan trọng trong việc Đảo Ký Ức Hội An được "Oscar của ngành du lịch" (giải World Travel Awards) trao giải "Tổ hợp văn hóa, du lịch và giải trí hàng đầu thế giới" vào tháng 11.2024.

Do đó, đội ngũ luôn nỗ lực cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất, mang lại trải nghiệm đẳng cấp tuyệt vời cho du khách trong không gian văn hóa nghệ thuật độc đáo, đậm sắc màu di sản.

Phát biểu tại lễ đón nhận quyết định, đại diện Sở VH-TT-DL Quảng Nam cho biết, Hoi An Memories Resort & Spa là một trong 14 cơ sở đạt chuẩn 5 sao trong hơn 900 cơ sở lưu trú của tỉnh, đây là nỗ lực ấn tượng, đáp ứng nhanh chóng quá trình hoàn thiện để đạt tiêu chuẩn 5 sao trong thời gian ngắn, minh chứng cho công tác đầu tư chỉn chu ngay từ ban đầu.

Hoi An Memories Resort & Spa đạt tiêu chuẩn 5 sao còn khẳng định đẳng cấp về dịch vụ của Đảo Ký Ức Hội An, bên cạnh show diễn Ký Ức Hội An, tạo nên sản phẩm du lịch văn hóa nghỉ dưỡng ấn tượng, đẳng cấp.

Ban lãnh đạo Đảo Ký Ức Hội An khai trương biểu trưng 5 sao của Hoi An Memories Resort & Spa

Những dấu ấn đặc biệt của Hoi An Memories Resort & Spa:

Chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp được đánh giá cao, mang lại trải nghiệm hoàn hảo cho du khách.

Thiết kế sang trọng và đặc biệt, resort có không gian yên tĩnh, thoải mái, toàn bộ hệ thống phòng và villa kết hợp khuôn viên tạo nên cụm kiến trúc độc đáo, mang hình dáng của sông Thu Bồn, dòng sông huyền thoại xứ Quảng.

Không gian xanh mát được xây dựng với sự tôn trọng và bảo vệ môi trường, đưa du khách gần gũi thiên nhiên. Các villa và hệ thống phòng nghỉ đều có ban công/sân vườn hướng sông, mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng thơ mộng và bình yên.

Tiện ích chất lượng cao nhờ toàn bộ được thiết kế, quản lý và vận hành bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, đảm bảo thư giãn tuyệt vời.

Ẩm thực độc đáo và đa dạng, từ đặc sản đến các yêu cầu khắt khe đều được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon, mỗi bữa ăn là một trải nghiệm văn hóa ẩm thực độc đáo, tạo nên một kỳ nghỉ ấn tượng và đáng nhớ.