Cục Hàng không: Nứt đường băng sân bay Vinh do nhiệt cao, bong mảng bê tông nhựa

Cục Hàng không Việt Nam vừa lên tiếng về việc đường băng ở sân bay Vinh bất ngờ gặp sự cố khi lớp bê tông nhựa bề mặt bị bong một mảng lớn sáng nay 3.7.

Việc khắc phục sự cố bong nứt đường băng sân bay Vinh dự kiến sẽ xong vào sáng mai 4.7 DĐHK

Sự việc đã khiến nhiều chuyến bay phải thay đổi lịch trình hoặc hủy chuyến. Một số chuyến bay của các hãng hàng không đến sân bay Vinh buộc chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay ở Thanh Hóa.

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân sự cố có thể do nhiệt độ cao gây phồng rộp, bong bật mảng bê tông nhựa bề mặt đường cất hạ cánh.

Ngay khi phát hiện tình trạng hư hỏng đường cất hạ cánh, nhận thấy có thể ảnh hưởng đến an toàn bay, Cảng hàng không Vinh phát thông báo với lý do an toàn, xin lỗi tới các hành khách để hành khách nắm và chủ động kế hoạch của mình.

Đồng thời, sân bay đã thông báo tới Trung tâm Thông báo tin tức hàng không để thông báo đóng cửa tạm thời đường cất hạ cánh từ 10 giờ 50 ngày 3.7.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã ban hành quyết định đóng tạm thời Cảng hàng không Vinh do sự cố nứt vỡ, bong bật một phần bề mặt bê tông nhựa đường cất hạ cánh trong khoảng thời gian từ 10 giờ 50 ngày 3.7 đến 10 giờ 50 ngày 4.7 (giờ địa phương).

Đồng thời, yêu cầu giám sát việc thi công trám vá, khắc phục hư hỏng tại đường cất hạ cánh để kịp thời kiểm tra các điều kiện thực tế đưa Cảng hàng không Vinh vào khai thác trở lại sau khi hoàn thành thi công.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã ngay lập tức tổ chức đoàn công tác do phó cục trưởng làm trưởng đoàn cùng đại diện các phòng chuyên môn đến cảng để kiểm tra tình hình hư hỏng và chỉ đạo, đôn đốc việc khắc phục hư hỏng đường cất hạ cánh.

Đồng thời, triển khai điều phối các chuyến bay bị ảnh hưởng, cấp phép cho các chuyến bay đột xuất để vận chuyển hành khách bị ảnh hưởng bởi sự cố tại Cảng hàng không Vinh.

Đến chiều cùng ngày, Cảng hàng không Vinh đã triển khai thi công khắc phục hư hỏng; dự kiến khai thác trở lại từ 6 giờ ngày mai 4.7.

Trong sáng nay 3.7, một số chuyến bay của các hãng hàng không đến sân bay Vinh buộc chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Thanh Hóa. Đã có khoảng 20 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Thanh Hóa hoặc bị hoãn do sự cố trên trong hôm nay. Tuy nhiên, hàng chục chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Trước đó, thời điểm đầu giờ sáng vẫn có 4 chuyến bay lên và xuống bình thường. Sau đó, khi một tàu bay chuyến Vinh - TP.HCM đi ra đường băng thì phát hiện một mảng lớn đường băng bị bong, nứt vỡ.

Đường băng sân bay quốc tế Vinh được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2003.