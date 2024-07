Cục Lâm nghiệp khuyến nghị 'nóng' về kinh doanh tín chỉ carbon rừng

Đến nay, Việt Nam chỉ đang triển khai chương trình chuyển nhượng kết quả giảm phát thải/tín chỉ carbon rừng là Thoả thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ (ERPA) được ký ngày 22.10.2020 giữa Bộ NN-PTNT và Ngân hàng Tái thiết và phát triển quốc tế thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo ERPA, Việt Nam chuyển nhượng cho WB 10,3 triệu tấn CO 2 (có thể tăng thêm tối đa 5 triệu tấn CO 2 ), đơn giá là 5 USD/tấn CO 2 , tổng giá trị chi trả là 51,5 triệu USD; trong đó 95% lượng chuyển nhượng sẽ được tính vào NDC của Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ NN-PTNT và Emergent, cơ quan hành chính của Liên minh Giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính lâm nghiệp (LEAF), đang chuẩn bị đàm phán, ký kết và triển khai Thỏa thuận mua bán giảm phát thải vùng Tây nguyên và Nam Trung bộ theo Ý định thư (LoI) đã ký ngày 31.10.2021.