Cục phó Cục Cảnh sát hình sự đề nghị nóng với VFF về phòng chống tiêu cực trong bóng đá

VFF báo cáo cơ quan công an về vụ sử dụng tài liệu giả và các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực

Theo báo cáo sơ kết do Chánh văn phòng VFF Cao Ngọc Cẩm trình bày tại cuộc họp, công tác phối hợp giữa VFF và C02, Bộ Công an trong 5 tháng đầu năm 2025 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Hai đơn vị đã tổ chức các buổi tập huấn phòng chống tiêu cực cho cán bộ an ninh, cầu thủ, trọng tài, HLV tại các CLB chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp và các đội tuyển quốc gia; phối hợp xử lý kịp thời những vụ việc có dấu hiệu tiêu cực như thi đấu thiếu tích cực, gian lận tuổi, sử dụng tài liệu giả, vi phạm quy định về điều lệ giải, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.



Tình hình tội phạm liên quan đến bóng đá còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Trong công tác điều hành giải, các vụ việc liên quan tới tiêu cực, cá độ, dàn xếp tỷ số đều được kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm minh. Đặc biệt, VFF và C02 đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại các trận đấu lớn, phối hợp hiệu quả với công an địa phương nhằm phòng ngừa pháo sáng, kiểm soát cổ động viên quá khích. Bên cạnh đó, công tác giám sát, trao đổi thông tin, tổng hợp báo cáo về tình hình các giải đấu cũng được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao tính minh bạch, trung thực cho môi trường bóng đá Việt Nam.

V-League sắp quay lại Ảnh: Minh Tú

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và hiệu quả phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, góp phần tạo dựng môi trường bóng đá trong sạch, chuyên nghiệp, củng cố niềm tin nơi người hâm mộ và xã hội. Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến bóng đá vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, cá cược trực tuyến.

VFF cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật, hoàn thiện các quy chế nội bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát, phát hiện, phòng ngừa vi phạm, vì mục tiêu xây dựng môi trường bóng đá Việt Nam trong sạch, phát triển bền vững.



Thiếu tướng Phan Mạnh Trường đề nghị VFF vấn đề gì?

Về phía Cục Cảnh sát hình sự, thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Cục phó Cục Cảnh sát hình sự khẳng định, sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng đầu mối phát huy vai trò trong phối hợp với VFF, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường các giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, tăng cường đảm bảo an ninh an toàn tại các giải đấu, sự kiện bóng đá lớn.

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường phát biểu tại cuộc họp cùng VFF Ảnh: VFF

VFF và Cục Cảnh sát hình sự thống nhất tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Quy chế phối hợp số 319/QCPH-LĐBĐVN-CSHS ngày 14.6.2023. Trong đó, các giải pháp nổi bật gồm: tăng cường nhận diện, dự báo các giải đấu, trận đấu có dấu hiệu phức tạp về an ninh, tiêu cực để chủ động phòng ngừa; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm; yêu cầu các đội bóng, ban tổ chức giải phổ biến, quán triệt quy định pháp luật, điều lệ giải; kiểm soát điều kiện tham dự giải của các CLB; cập nhật, trao đổi thông tin thường xuyên; xây dựng phần mềm quản lý, đăng ký vận động viên; phối hợp cử cán bộ an ninh hỗ trợ các đội tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế…