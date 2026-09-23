Cục Thuế: Cảnh báo rủi ro không phải kết luận vi phạm trong hoàn thuế

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có công văn yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất một số nội dung trong giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng.

Theo Cục Thuế, người bán trực tiếp xuất hóa đơn cho người nộp thuế đề nghị hoàn thuế được xác định là F1. Thông tin rủi ro của F2, F3 và các cấp tiếp theo trong chuỗi cung ứng là dữ liệu để hệ thống quản lý thuế đánh giá, tổng hợp và quy đổi mức độ rủi ro về F1.

Cục Thuế chỉ đạo thống nhất nguyên tắc, cách giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Nếu F2, F3 hoặc các cấp tiếp theo có thông tin, cảnh báo rủi ro, công chức thuế không được chỉ căn cứ vào cảnh báo này để xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng thuộc diện kiểm tra trước hoàn hoặc không được hoàn.

Phần tiền đề nghị hoàn có rủi ro phải được xác định theo kết quả phân loại của Hệ thống thông tin quản lý thuế và quy định pháp luật.

Cục Thuế cũng nêu rõ, việc người bán hoặc chủ thể trong chuỗi cung ứng có rủi ro về hóa đơn; ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không hoạt động tại địa chỉ đăng ký; giải thể hoặc chấm dứt hoạt động chỉ là thông tin phục vụ quản lý rủi ro.

Đây không phải căn cứ để kết luận giao dịch không phát sinh trên thực tế, hóa đơn không hợp pháp, hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế hoặc phải thu hồi số thuế đã hoàn.

“Thuế tỉnh, thành phố phải hỗ trợ người nộp thuế thống nhất, bảo đảm giải thích rõ nguyên tắc cảnh báo rủi ro không đồng nghĩa với kết luận vi phạm, rủi ro được xử lý đúng phạm vi và phần số tiền đủ điều kiện được giải quyết theo quy định”, Cục Thuế yêu cầu.

Doanh nghiệp cần chủ động chứng minh giao dịch

Ông Nguyễn Văn Thức, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đại lý thuế BCTC, đánh giá cách tiếp cận này vừa tăng cường quản lý rủi ro, chống gian lận hoàn thuế, vừa bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp, tránh tình trạng chỉ vì có cảnh báo rủi ro mà toàn bộ hồ sơ hoàn thuế bị kéo dài.

Theo ông Thức, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đối với giao dịch của mình, nhưng trên thực tế không thể yêu cầu bên mua kiểm soát toàn bộ F2, F3, F4… trong chuỗi cung ứng của nhà cung cấp.

Ông cũng cho rằng thông tin rủi ro chỉ là dữ liệu để cơ quan thuế đánh giá, lựa chọn nội dung cần rà soát, xác minh. Việc xử lý chỉ được thực hiện khi qua kiểm tra, xác minh hoặc có kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định không đủ điều kiện hoàn thuế hoặc có hành vi vi phạm.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng hệ thống quản trị thuế và lưu trữ hồ sơ để có thể chứng minh giao dịch thực tế khi cơ quan thuế yêu cầu xác minh.

Theo ông Thức, cần bảo đảm sự nhất quán giữa hợp đồng, hóa đơn, thanh toán, giao nhận, vận chuyển, kho hàng, xuất khẩu, công nợ và sổ sách kế toán; đồng thời kiểm tra thông tin pháp lý, tình trạng hoạt động của nhà cung cấp và lưu trữ đầy đủ chứng từ liên quan.