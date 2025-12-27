Cục Thuế chuyển 39 hồ sơ sang cơ quan công an kiến nghị khởi tố

Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), năm 2025, toàn ngành thuế ước hoàn thành 65.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 104% nhiệm vụ năm. Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 64.900 tỉ đồng, tăng 3,1% so với năm 2024. Trong đó, số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra đạt 19.000 tỉ đồng, giảm khấu trừ khoảng 2.600 tỉ đồng, giảm lỗ khoảng 43.300 tỉ đồng.

Năm 2026, ngành thuế sẽ kiểm tra trọng tâm, tập trung vào lĩnh vực có rủi ro thất thu cao ẢNH: ĐAN THANH

Giai đoạn 2021 - 2025, số thu qua thanh tra, kiểm tra thuế tăng mạnh, từ 10.130 tỉ đồng năm 2021 lên khoảng 19.000 tỉ đồng năm 2025, trong khi số cuộc thanh tra, kiểm tra giảm dần. Số thu bình quân/cuộc thanh tra, kiểm tra tăng đều qua các năm.

Đáng chú ý, năm 2025, Cục Thuế đã chuyển 38.252 tin báo đến cơ quan công an để phục vụ điều tra, xác minh, trong đó 32.727 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký (chiếm 86% tổng số tin báo được chuyển); chuyển 39 hồ sơ sang cơ quan công an kiến nghị khởi tố.

Đơn vị này cũng chủ động cung cấp hơn 1.500 hồ sơ thuế và giải đáp đầy đủ các vướng mắc theo yêu cầu của cơ quan điều tra, bảo đảm quy trình phối hợp được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

Ban hành hơn 91.600 thông báo tạm hoãn xuất cảnh

Đại diện Cục Thuế cho biết, tổng nợ thuế tính đến ngày 31.12 ước khoảng 228.926 tỉ đồng, tăng 12,6% so với thời điểm ngày 31.12.2024. Tỷ lệ tổng nợ/tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 là 10,4%.

Tuy nhiên, kết quả thu hồi nợ đọng rất tích cực. Năm 2025, ngành thuế thu hồi được 65.010 tỉ đồng tiền nợ thuế, tăng 3,3% so với năm 2024 và gấp 2,6 lần so với năm 2021 (25.100 tỉ đồng).

Cơ quan thuế đã ban hành hơn 91.600 thông báo tạm hoãn xuất cảnh, thu hồi hơn 6.001 tỉ đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Biện pháp cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh tiếp tục phát huy hiệu quả răn đe mạnh mẽ, đặc biệt sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh.

Đến nay, cơ quan thuế đã ban hành hơn 91.600 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân, đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ, thu hồi được hơn 6.001 tỉ đồng của hơn 10.000 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh, trong đó có hơn 3.900 người nộp thuế đang bỏ địa chỉ kinh doanh.

Ở khía cạnh hoàn thuế giá trị gia tăng, năm 2025, số hoàn thuế dự kiến đạt khoảng 150.000 tỉ đồng, tương ứng 85% dự toán (176.000 tỉ đồng), bằng 95,6% so với năm trước.

Song song giải quyết hoàn thuế, ngành thuế cũng tăng cường kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm, gian lận trong hoàn thuế. Năm 2025, cơ quan thuế ước thực hiện 2.185 quyết định thanh tra, kiểm tra sau hoàn với số thuế truy hoàn và phạt là 569 tỉ đồng, tăng 29% so với năm trước.

Một điểm nhấn quan trọng trong công tác hoàn thuế năm 2025 là từ tháng 4, ngành thuế chính thức triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động. Tính từ thời điểm triển khai đến nay, hệ thống đã thực hiện hoàn thuế tự động cho 282.108 hồ sơ với tổng số tiền 1.315 tỉ đồng.

Đại diện Cục Thuế cho biết, về công tác kiểm tra chống thất thu, năm 2026, toàn ngành sẽ tổ chức kiểm tra trọng tâm, trọng điểm gắn với quản lý rủi ro; tập trung vào lĩnh vực có dư địa thu lớn và rủi ro thất thu cao. Cạnh đó, thực hiện các chuyên đề chống chuyển giá, trốn thuế; ưu tiên rà soát hồ sơ tại cơ quan thuế trước khi kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Chủ động phối hợp với cơ quan công an và các bộ, ngành để đấu tranh chống tội phạm về thuế; đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu phục vụ kiểm tra; kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Về quản lý nợ thuế, thu hồi nợ thuế, giải pháp được đẩy mạnh là kết nối chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng; thực hiện nghiêm biện pháp tạm hoãn xuất cảnh để tăng tính răn đe và hiệu quả thu hồi nợ...