Cục Thuế khuyên những hộ kinh doanh này nên lên doanh nghiệp

5 việc nên chuẩn bị khi chuyển sang kê khai thuế

Thuế TP.Hà Nội vừa phát hành bộ tài liệu hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai và phát triển lên doanh nghiệp.

Để chuyển sang kê khai thuế, hộ kinh doanh nên chuẩn bị triển khai 5 việc.

Đó là chủ động tiếp cận nguồn thông tin và hỗ trợ chính thống từ các cơ quan nhà nước, các đơn vị hỗ trợ uy tín (ngân hàng thương mại, nhà cung cấp giải pháp, đại lý thuế); đăng ký tài khoản giao dịch điện tử (eTax Mobile) với cơ quan thuế, kết nối qua VNeID; thực hiện các thủ tục hành chính theo phương thức điện tử qua các kênh hỗ trợ chính thống; minh bạch tài chính thông qua sử dụng tài khoản kinh doanh riêng.

Cuối cùng là tự tính và xác định mức doanh thu của hộ kinh doanh theo 3 ngưỡng doanh thu để chủ động nắm bắt thông tin, chuyển đổi phù hợp.

Theo mô hình quản lý thuế mới, từ năm 2026, hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 200 triệu đồng trở xuống: không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, nhưng vẫn phải kê khai doanh thu định kỳ để xác định nghĩa vụ thuế.

Hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm trên 200 triệu đồng đến 3 tỉ đồng và hộ có doanh thu hàng năm trên 3 tỉ đồng, mô hình quản lý lần lượt như sau:

Thuế TP.Hà Nội lưu ý chung với hộ kinh doanh thuộc 2 nhóm trên: trường hợp hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh, người nộp thuế kê khai tập trung tại trụ sở chính.

Hộ kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử được cơ quan thuế hỗ trợ xác định doanh thu, số thuế đã được các sàn thương mại điện tử khai thay và khấu trừ thay.

Hộ kinh doanh lên doanh nghiệp được lợi gì?

Theo Thuế TP.Hà Nội, hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ như sau:

Miễn phí dịch vụ tư vấn: pháp lý, đào tạo về quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế và nhân sự.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Áp dụng thuế suất ưu đãi: thuế suất 15% với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỉ đồng; thuế suất 17% với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 3 tỉ đồng đến không quá 50 tỉ đồng.

Trao đổi với Thanh Niên, Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, từ 1.1.2026, hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm sẽ được quản lý thuế tương tự doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ, cả về chế độ kế toán, hóa đơn điện tử và nghĩa vụ kê khai thuế.

Đây là bước chuẩn bị cho lộ trình chuyển đổi tự nhiên của hộ kinh doanh phát triển lên doanh nghiệp.

Các hộ kinh doanh nên chuyển đổi lên doanh nghiệp khi: có quy mô doanh thu, lao động và mặt bằng sản xuất, kinh doanh lớn, giao dịch thường xuyên với tổ chức, doanh nghiệp khác.

Cần ký hợp đồng kinh tế, mở rộng tín dụng, xuất nhập khẩu, hoặc đấu thầu - những hoạt động đòi hỏi tư cách pháp nhân; có nhu cầu phát triển thương hiệu, huy động vốn hoặc thuê, sử dụng nhiều lao động có hợp đồng dài hạn; đã có nền tảng sổ sách kế toán, hóa đơn điện tử và quản trị tài chính tương đối ổn định.

Ngược lại, hộ kinh doanh vẫn nên duy trì mô hình này khi có quy mô nhỏ, hoạt động mang tính gia đình, doanh thu ổn định nhưng không cao; giao dịch chủ yếu là bán lẻ, không yêu cầu pháp nhân để ký kết hợp đồng lớn; không có nhu cầu mở rộng hoặc chịu chi phí quản lý doanh nghiệp.

"Về mặt chính sách, ngành thuế và Bộ Tài chính không đặt mục tiêu bắt buộc hộ phải chuyển lên doanh nghiệp, mà hướng tới tạo điều kiện thuận lợi để hộ có năng lực và nhu cầu phát triển được chuyển đổi tự nguyện, an toàn", ông Sơn nhấn mạnh.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy (Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi), khuyến khích nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm chuyển thành doanh nghiệp là xu thế hợp lý. Tuy nhiên, điều này chỉ thực sự khả thi khi hộ kinh doanh được hỗ trợ đúng, đủ.

Ông Huy gợi ý, ngoài ưu đãi về thuế và thủ tục, cần có chính sách hỗ trợ chuyển đổi toàn diện như: hỗ trợ chi phí và thủ tục ban đầu, miễn hoặc giảm lệ phí đăng ký, hỗ trợ khai báo, kế toán và tư vấn pháp lý trong giai đoạn đầu hoạt động; đào tạo sử dụng phần mềm kế toán, kê khai thuế và công cụ số hóa quản trị...

"Cơ quan thuế có thể đồng hành hỗ trợ trong 5 năm đầu, thông qua chương trình học quyết toán cùng cơ quan thuế để doanh nghiệp mới làm quen, được hướng dẫn thực hành, yên tâm tập trung vào sản xuất kinh doanh", vị chuyên gia nhấn mạnh.