Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cục Thuế lưu ý 3 khác biệt lớn về thuế với hộ kinh doanh từ 2026

Đan Thanh
Đan Thanh
14/11/2025 17:39 GMT+7

Sau khi xóa thuế khoán từ năm 2026, Cục Thuế lưu ý 3 thay đổi căn bản về cách quản lý, cách xác định nghĩa vụ thuế với hộ kinh doanh.

Từ ngày 1.1.2026, hình thức khoán thuế chính thức được xóa bỏ. 100% hộ kinh doanh tự khai, tự nộp thuế.

Trao đổi với Thanh Niên, Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, so với cơ chế thuế khoán, đây là bước thay đổi căn bản cả về cách quản lý và xác định nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế lưu ý 3 khác biệt lớn về thuế với hộ kinh doanh từ 2026- Ảnh 1.

100% hộ kinh doanh sẽ tự khai, tự nộp thuế từ năm sau

ẢNH: ĐAN THANH

Thứ nhất, từ khoán sang kê khai và dữ liệu hóa. Trước đây, hộ nộp thuế theo khoán. Sắp tới, hộ có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm sẽ tự kê khai doanh thu, chi phí, nộp thuế theo quý; cơ quan thuế căn cứ dữ liệu hóa đơn, thanh toán điện tử để xác định nghĩa vụ thuế.

Thứ hai, hóa đơn điện tử trở thành nguồn dữ liệu giúp hộ kinh doanh xác định doanh thu. Tất cả hộ kinh doanh có quy mô doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm sẽ sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn từ máy tính tiền đối với hộ bán lẻ, ăn uống, dịch vụ... Dữ liệu hóa đơn gửi về cơ quan thuế theo thời gian thực, giúp minh bạch doanh thu, giảm thất thu và tranh chấp.

Thứ ba, áp dụng chế độ kế toán phù hợp từng quy mô. Bộ Tài chính sẽ ban hành chế độ kế toán hộ kinh doanh theo từng ngưỡng: hộ nhỏ chỉ cần ghi chép doanh thu - chi phí cơ bản; hộ lớn hơn áp dụng sổ sách tương tự doanh nghiệp siêu nhỏ, qua đó nâng cao năng lực quản trị tài chính và tính chuyên nghiệp.

Ngành thuế tính toán, nhóm hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở xuống sẽ không bị ảnh hưởng do được miễn thuế.

Nhóm hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 200 triệu đồng đến 3 tỉ đồng/năm là đối tượng phải kê khai và lập hóa đơn, nhưng được hưởng lợi từ việc tính thuế công bằng, minh bạch hơn, giảm phụ thuộc vào ấn định.

Nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm được yêu cầu quản lý bài bản hơn, nhưng được công nhận tương đương doanh nghiệp nhỏ, thuận lợi khi vay vốn, ký hợp đồng, tham gia đấu thầu...

"Tính đến ngày 1.6, 130.000 hộ có doanh thu trên 1 tỉ đồng đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; trong đó 85% đã vận hành thực tế, thể hiện sự sẵn sàng của khu vực hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi sang mô hình quản lý thuế hiện đại, minh bạch hơn", ông Sơn nói.

Giảm hơn 45% thủ tục hành chính với hộ kinh doanh

Theo lãnh đạo Cục Thuế, thời gian qua, ngành thuế tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đến nay, tỷ lệ cắt giảm dự kiến là 45,7% thủ tục hành chính; tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính dự kiến là 45%.

Cục Thuế lưu ý 3 khác biệt lớn về thuế với hộ kinh doanh từ 2026- Ảnh 2.

Sau khi xóa thuế khoán, 883.000 hộ kinh doanh doanh thu từ trên 200 triệu đồng đến 3 tỉ đồng/năm sẽ là nhóm chịu tác động chính

ẢNH: ĐAN THANH

Thủ tục hành chính đối với hộ kinh doanh cũng thực hiện theo chủ trương vừa nêu. Theo đó, tất cả thủ tục, mẫu biểu tờ khai đều được chuẩn hóa, đơn giản hóa, gợi ý điền sẵn và tích hợp trên môi trường số, giúp người nộp thuế chỉ cần thao tác trên máy tính hoặc điện thoại là có thể hoàn tất toàn bộ quy trình mà không phải nộp hồ sơ giấy.

Để chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai diễn ra thuận lợi, ông Sơn nhấn mạnh, hộ kinh doanh cần lưu ý một số nội dung.

Cơ quan thuế các cấp sẽ chủ động hướng dẫn, hỗ trợ toàn diện thông qua các biện pháp cụ thể như: tổ chức tập huấn, hướng dẫn trực tiếp tại địa bàn, chợ, cụm kinh doanh, khu phố; thiết lập đường dây nóng, nhóm hỗ trợ Zalo, cổng thông tin tư vấn trực tuyến để kịp thời giải đáp vướng mắc...

Triển khai cổng thuế điện tử giả lập, giúp hộ kinh doanh có thể thử thao tác kê khai, nộp tờ khai, xử lý tình huống giả định trước khi thực hiện chính thức; hướng dẫn hộ kinh doanh thiết lập sổ sách, hóa đơn, theo dõi doanh thu - chi phí minh bạch và làm quen với phần mềm kê khai, nộp thuế điện tử (Etax Mobile).

Bên cạnh đó, hiện nay các cơ quan thuế đang triển khai phiếu khảo sát hộ kinh doanh (có mã QR) và hiện đang gửi đến hộ kinh doanh qua nhiều kênh (tờ rơi, email...) để nắm bắt nhu cầu hỗ trợ của từng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ khoán sang kê khai thuế.

"Chúng tôi rất mong các hộ kinh doanh dành thời gian, phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ, cập nhật để được hỗ trợ kịp thời", lãnh đạo Cục Thuế nói.

Theo số liệu quản lý thuế đến tháng 10.2025, cả nước có khoảng 3,83 triệu hộ kinh doanh. Sau khi xóa thuế khoán từ năm 2026, 1,7 triệu hộ (44,4%) doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở xuống sẽ được miễn thuế; 883.000 hộ (23%) doanh thu từ trên 200 triệu đồng đến 3 tỉ đồng/năm sẽ là nhóm chịu tác động chính; 39.000 hộ (1%) doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm là nhóm đã áp dụng kê khai nên ít bị ảnh hưởng.

Tin liên quan

Thay đổi quản lý thuế, hộ kinh doanh cần lưu ý gì?

Thay đổi quản lý thuế, hộ kinh doanh cần lưu ý gì?

Từ năm 2026, hình thức thuế khoán sẽ chính thức chấm dứt, thay thế bằng cơ chế kê khai thuế theo doanh thu và quy mô hoạt động. Sự thay đổi này được kỳ vọng giúp quản lý thuế minh bạch hơn, tạo môi trường cạnh tranh công bằng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Khám phá thêm chủ đề

hộ kinh doanh xóa thuế khoán Kê khai thuế Cục thuế hóa đơn điện tử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận