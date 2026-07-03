Cục Thuế lưu ý loạt điểm mới về tạm hoãn xuất cảnh từ 1.7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 252/2026/NĐ-CP (Nghị định 252) quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế 2025 (có hiệu lực từ ngày 1.7). Trong đó, quy định về tạm hoãn xuất cảnh có nhiều đổi mới đáng chú ý.

Mở rộng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

Thông tin về những quy định mới đáng chú ý về tạm hoãn xuất cảnh tại Nghị định 252, Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết, nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo hướng linh hoạt, phù hợp hơn với thực tiễn.

Nhiều quy định mới về tạm hoãn xuất cảnh có hiệu lực từ ngày 1.7 ẢNH: NGỌC THẮNG

Trước đây, người nộp thuế chỉ được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sau khi đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế.

Theo quy định mới, cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi số tiền thuế nợ còn phải nộp dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh hoặc dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế đã thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế, hoàn thành nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế để số tiền thuế nợ còn dưới ngưỡng nêu trên hoặc khi được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Quy định mới khuyến khích người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, hoàn thiện tình trạng pháp lý về mã số thuế theo quy định, qua đó vừa bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, vừa nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay khi người nộp thuế đủ điều kiện

Theo quy định mới tại Nghị định 252, ngay khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống thông tin quản lý thuế để gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Trên cơ sở thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Trong khi trước đây, cơ quan thuế thực hiện việc ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong thời hạn 24 giờ làm việc kể từ khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh rút ngắn thời gian xử lý, Nghị định 252 cũng bổ sung cơ chế bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế trong trường hợp đã nộp tiền nhưng thông tin chưa được cập nhật trên hệ thống thông tin quản lý thuế.

Người nộp thuế có thể gửi thông tin phản hồi kèm bản chụp chứng từ nộp tiền bằng phương thức điện tử thông qua hệ thống thông tin quản lý thuế. Sau khi tiếp nhận, cơ quan thuế sẽ kiểm tra, đối chiếu, cập nhật dữ liệu và ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nếu người nộp thuế đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Quy định này tạo điều kiện để người nộp thuế chủ động xử lý các trường hợp chậm cập nhật dữ liệu nộp thuế, hạn chế ảnh hưởng đến việc xuất cảnh do độ trễ trong quá trình đồng bộ thông tin giữa các hệ thống.

"Để bảo đảm quyền lợi, người nộp thuế nên thường xuyên theo dõi tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế trên các ứng dụng và cổng thông tin điện tử của ngành thuế; chủ động kiểm tra tình trạng tạm hoãn xuất cảnh và kịp thời phản hồi với cơ quan thuế khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhưng thông tin chưa được cập nhật trên hệ thống", Cục Thuế khuyến nghị.