Cục Thuế nói về 'không có phép màu' trong quản lý thuế hộ kinh doanh

Ngay sau khi Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) được ban hành, đồng thời có hiệu lực từ ngày 5.3, trên nhiều hội, nhóm về thuế, không ít tài khoản chia sẻ trạng thái buồn rầu vì "không có phép màu nào xảy ra với hộ kinh doanh".

Tại buổi họp báo, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng ban Chính sách, thuế quốc tế (Cục Thuế), phân tích, yếu tố "phép màu" ở đây là một bộ phận hộ kinh doanh vẫn hy vọng khi nghị định ban hành sẽ có những hướng dẫn theo hướng hộ kinh doanh có thể được nộp thuế khoán hoặc hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỉ đồng sẽ nộp thuế theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu như trước đây.

Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng ban Chính sách, thuế quốc tế, phát biểu tại họp báo ẢNH: ĐAN THANH

"Tuy nhiên, nghị định là văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết hơn luật nên không thể vượt quá quy định của luật. Những nội dung liên quan tới bỏ thuế khoán và phương pháp tính thuế mới là doanh thu trừ chi phí được quy định tại luật Quản lý thuế và luật Thuế thu nhập cá nhân", bà Hiền nhấn mạnh.

Hướng dẫn chi tiết, lãnh đạo Ban Chính sách, thuế quốc tế cho biết, đối với hộ kinh doanh tự xác định có mức doanh thu năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 500 triệu đồng trở xuống (thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân) thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm và kê khai các loại thuế khác theo mẫu số 01/TKN-cá nhân kinh doanh với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31.1 của năm dương lịch tiếp theo.

Nếu tự xác định có mức doanh thu năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên 500 triệu đồng: hộ kinh doanh lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thuế suất nhân (x) doanh thu tính thuế (áp dụng đối với trường hợp có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng); thực hiện khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác theo quý theo mẫu số 01/CNKD.

Hộ kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất (áp dụng đối với trường hợp có doanh thu năm trên 3 tỉ đồng và trường hợp có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng lựa chọn phương pháp này).

Hộ kinh doanh thực hiện khai tạm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác theo tháng (doanh thu năm trên 50 tỉ đồng), quý (doanh thu năm từ 50 tỉ đồng trở xuống) theo mẫu số 01/CNKD. Số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp bằng thuế suất nhân (x) doanh thu tính thuế của tháng, quý và khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm theo mẫu số 02/CNKD-TNCN-QTT, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31.3 của năm dương lịch tiếp theo.

Lương của chủ hộ kinh doanh không được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân

Mới ra kinh doanh, khai và nộp thuế thế nào?

Với trường hợp hộ kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm nay, bà Hiền thông tin, nếu có doanh thu thực tế từ 500 triệu đồng trở xuống thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh và kê khai các loại thuế khác kể từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh đến hết ngày 30.6 với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31.7 và thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong 6 tháng cuối năm chậm nhất là ngày 31.1 của năm dương lịch tiếp theo theo mẫu số 01/TKN-CNKD.

Cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê thực hiện khai thuế tổng hợp chung cho các bất động sản trên 1 hồ sơ khai thuế ẢNH: ĐAN THANH

Trường hợp hộ kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng cuối năm nếu có doanh thu thực tế từ 500 triệu đồng trở xuống thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh và kê khai các loại thuế khác chậm nhất là ngày 31.1 của năm dương lịch tiếp theo theo mẫu số 01/TKN-CNKD.

Hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh, khi có doanh thu lũy kế trên 500 triệu đồng thì thực hiện khai thuế theo quý kể từ quý phát sinh doanh thu trên 500 triệu đồng theo mẫu số 01/CNKD.

Trường hợp cho thuê bất động sản (doanh thu năm trên 500 triệu đồng), bà Hiền lưu ý, cá nhân cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng nhân (x) với thuế suất 5%.

Cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản thực hiện khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và gửi hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê theo mẫu số 01/BĐS và phụ lục Bảng kê chi tiết bất động sản theo mẫu số 01/BK-BĐS.

Cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê thực hiện khai thuế tổng hợp chung cho các bất động sản trên 1 hồ sơ khai thuế và lựa chọn 1 cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để nộp hồ sơ khai thuế...