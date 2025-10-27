Cục Thuế nói về thuế với cá nhân cho thuê nhà

Theo điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: cá nhân cho thuê tài sản không gồm dịch vụ cư trú thì kê khai theo kỳ phát sinh hoặc năm, nhưng nếu cho thuê tài sản dưới dạng làm dịch vụ cư trú thì phải kê khai thuế theo tháng, quý.

Người dân cho thuê tài sản đang gặp một số vướng mắc về chính sách thuế ẢNH: NGỌC THẮNG

Gửi kiến nghị tới Cục Thuế (Bộ Tài chính), bà Đào Yến Nhi cho rằng, cách trình bày như trên khá khó hiểu, khó phân biệt được sự khác nhau giữa việc cho thuê tài sản với dịch vụ cư trú để thực hiện 2 chế độ khai thuế khác nhau.

Nên chỉnh lại cách trình bày, làm rõ từng trường hợp để nhìn rõ sự khác nhau về định nghĩa, từ đó tuyên truyền để người dân hiểu, lưu ý bổ sung mục đích sử dụng tài sản trong hợp đồng cho thuê nhà. Thực tế, nhiều khi người cho thuê chỉ biết là cho thuê chứ không quan tâm người thuê sử dụng làm gì.

Bà Nhi đề xuất, đối với cho thuê tài sản chỉ cần khai báo theo năm với tất cả các trường hợp; nên bổ sung mẫu biểu phù hợp cho việc cho thuê tài sản nói chung và cho thuê nhà nói riêng.

Theo bà Nhi, hiện nay, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm thì không phải nộp thuế, nhưng quy định không đề cập đến việc có phải kê khai thuế hay không (đối với hộ kinh doanh). Bà Nhi đề nghị làm rõ trong văn bản hướng dẫn, nếu được thì nên miễn kê khai để giảm bớt thủ tục.

Việc cho thuê tài sản là khá đặc thù vì trên thực tế có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào, nếu có mâu thuẫn giữa hai phía thì không có hợp đồng thanh lý.

Do vậy, bà Nhi đề nghị bổ sung hướng dẫn chấm dứt nghĩa vụ kê khai thuế dựa trên việc chủ nhà khai báo đã chấm dứt việc cho thuê mà không cần cung cấp biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê cho cơ quan thuế.

Cục Thuế nói gì?

Trả lời làm rõ các vấn đề trên, Cục Thuế cho biết, căn cứ quy định hiện hành, cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản, bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

Với hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân, Cục Thuế sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để nghiên cứu, hoàn thiện chính sách quản lý thuế ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đối với cá nhân thực hiện kinh doanh dịch vụ lưu trú, bao gồm: cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn không phải là căn hộ cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự; cung cấp cơ sở lưu trú cùng dịch vụ ăn uống hoặc các phương tiện giải trí.

Cục Thuế ghi nhận ý kiến của bà Nhi để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình nghiên cứu, xây dựng chính sách quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hướng đơn giản, đồng bộ, minh bạch.

Theo Cục Thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống (từ ngày 1.1.2026 là 200 triệu đồng trở xuống) thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

Việc khai và nộp hồ sơ khai thuế được quy định tại điều 11 và điều 13 Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Liên quan tới khai báo thuế, Cục Thuế nêu rõ: hiện nay, trên ứng dụng thuế điện tử dành cho cá nhân (eTax Mobile) đã hỗ trợ người dùng kê khai tờ khai thuê tài sản với kỳ kê khai theo lần thanh toán và kỳ năm.

Ứng dụng eTax Mobile đã hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai thuế theo Mẫu 01/CNKD-Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Riêng tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản theo Mẫu 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, Cục Thuế sẽ thực hiện nâng cấp trong thời gian tới.