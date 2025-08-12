Cục Thuế nói về ưu đãi thuế thu nhập cá nhân với người mắc bệnh hiểm nghèo

Cục Thuế (Bộ Tài chính) nhận được câu hỏi của độc giả Lê Thị Hương gửi qua Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính kiến nghị chính sách thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo.

Cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang được hưởng nhiều ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân ẢNH: NGỌC THẮNG

Hồi đáp nội dung này, Cục Thuế cho biết, căn cứ quy định hiện hành, cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng những ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân dưới đây:

Được loại trừ khỏi thu nhập tiền lương tiền công, không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám, chữa bệnh hiểm nghèo bản thân người lao động với số tiền thực tế chi trả theo chứng từ trả tiền viện phí, nhưng tối đa không quá số tiền trả viện phí của người lao động sau khi đã trừ số tiền chi trả của tổ chức bảo hiểm (nếu có).

Được giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên phạm vi tổng số thuế phải nộp của các loại thu nhập thuộc diện điều chỉnh của luật Thuế thu nhập cá nhân. Số thuế thu nhập cá nhân được giảm thực hiện theo từng năm tính thuế với số thuế được giảm hàng năm căn cứ vào mức độ thiệt hại tối đa bằng tổng số thuế phải nộp hàng năm. Theo đó, cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được giảm thuế thu nhập cá nhân cho tất cả các năm phát sinh chi phí khám, chữa bệnh hiểm nghèo.

Được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập tiền lương, tiền công trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, giảm trừ cho bản thân cá nhân người nộp thuế 132 triệu đồng/năm và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc của người nộp thuế là 4,4 triệu đồng/tháng/người. Nếu cá nhân có nhiều người phụ thuộc thì giảm trừ gia cảnh càng cao.

Như vậy, hiện tại chính sách thuế thu nhập cá nhân đã có những quy định mang tính hỗ trợ người nộp thuế phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, làm giảm gánh nặng tài chính cho cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Cục Thuế thông tin thêm, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cao hơn mức quy định hiện hành; xây dựng dự thảo luật Quản lý thuế (thay thế) theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.