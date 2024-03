Cục Thuế Quảng Ngãi công khai 47 doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 28.3, lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết đã công khai danh sách 47 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nợ thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế và các khoản thu khác cho Nhà nước. Tổng số tiền các doanh nghiệp ở Quảng Ngãi nợ thuế và các khoản thu khác hơn 482 tỉ đồng.

Cục Thuế Quảng Ngãi P.A

Trong đó, 22 đơn vị có số tiền nợ trên 1 tỉ đồng. Những đơn vị còn nợ nhiều như: Công ty CP Tân Mai miền Trung (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) nợ hơn 221 tỉ đồng; Tổ hợp Technip (TP.Quảng Ngãi) nợ hơn 161,5 tỉ đồng.

Trong danh sách nói trên còn có nhiều doanh nghiệp ở TP.Quảng Ngãi được cho là "ăn nên làm ra", như: Chi nhánh Công ty CP đầu tư 577 nợ 17,3 tỉ đồng; Công ty CP Lilama 45.3 nợ hơn 13 tỉ đồng, Công ty CP Licogi nợ hơn 13 tỉ đồng; Công ty CP đầu tư phát triển khoáng sản Quảng Ngãi nợ 5 tỉ đồng…

Trước đó, Cục Thuế Quảng Ngãi đã đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tạm hoãn xuất cảnh với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp do nợ thuế. Gần nhất, ngày 27.3, Cục Thuế Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Thị Kim Chung (ở P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển bất động sản Home Land Quảng Ngãi (ở TP.Quảng Ngãi) từ ngày 27.3 cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ thuế.