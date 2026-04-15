Cục Thuế và ABBANK cụm Khánh Hòa hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế điện tử

Chiều 14.4, tại trụ sở ABBANK Khánh Hòa (78 Thái Nguyên, phường Nha Trang), Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) chi nhánh Khánh Hòa đã ký kết thỏa thuận hợp tác, cam kết đồng hành hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Cục Thuế và ABBANK cụm Khánh Hòa ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế điện tử ẢNH: BÁ DUY

Lễ ký diễn ra với sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Thắng - Phó trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa và ông Phạm Hồng Tiến - Phó giám đốc ABBANK Khánh Hòa, cùng đại diện lãnh đạo hai đơn vị. Đây là một trong 22 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ ký kết trong cùng ngày, nằm trong khuôn khổ hợp tác toàn hệ thống giữa ABBANK và Cục Thuế.

Lãnh đạo ABBANK Khánh Hòa và Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa trao hoa, đánh dấu việc ký kết hợp tác

Theo biên bản ghi nhớ, ABBANK cụm Khánh Hòa sẽ cung cấp nền tảng số để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử thuận tiện hơn, bao gồm cả các giải pháp hỗ trợ quản lý bán hàng, quản lý doanh thu tích hợp ngay trên ứng dụng ngân hàng. Nội dung hợp tác gồm bốn trọng tâm: tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ qua nền tảng số; tăng tỷ lệ nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Đảng và quy định Nhà nước; hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các chính sách thuế; và tăng cường truyền thông đến nhóm hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp theo Đề án 3389/QĐ-BTC.

Đối tượng trọng tâm của thỏa thuận là các hộ, cá nhân kinh doanh đang chuyển từ hình thức nộp thuế khoán sang kê khai thuế định kỳ - vốn đòi hỏi sổ sách và thao tác khai nộp chủ động hơn so với mức thuế cố định trước đây. Thông qua hợp tác này, ABBANK cụm Khánh Hòa không chỉ hỗ trợ kỹ thuật số mà còn cung cấp các gói giải pháp tài chính toàn diện, giúp hộ kinh doanh quản lý dòng tiền hiệu quả hơn và từng bước tiếp cận nguồn vốn ngân hàng để mở rộng hoạt động.

Lãnh đạo ABBANK Khánh Hòa phát biểu tại lễ ký kết, khẳng định cam kết đồng hành cùng hộ kinh doanh trong chuyển đổi số và quản lý tài chính

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo và hỗ trợ trực tiếp tại địa bàn, giúp hộ kinh doanh làm quen với phương thức quản lý tài chính mới. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đảm nhận việc cung cấp thông tin kịp thời về chính sách thuế, trong khi ABBANK cụm Khánh Hòa tập trung vào kết nối hệ thống và tư vấn giải pháp phù hợp với từng nhóm khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết giữa Cục Thuế và ABBANK cụm Khánh Hòa

Việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai được đánh giá là bước đi quan trọng trong tiến trình minh bạch hóa khu vực kinh tế phi chính thức, tạo nền tảng để hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Sự tham gia của ABBANK cụm Khánh Hòa được kỳ vọng giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và thực tế triển khai, đặc biệt với nhóm tiểu thương vốn còn xa lạ với các công cụ tài chính số. Thỏa thuận được triển khai trong bối cảnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2028.