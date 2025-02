Cúm mùa gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới

Theo công bố của Viện Truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản, từ ngày 2.9.2024 - 26.1.2025 tại Nhật Bản ghi nhận khoảng 9,5 triệu trường hợp mắc cúm mùa. Các thành phố Tokyo, Hokkaido, Osaka và Fukuoka là các khu vực có đông dân cư và nhiều điểm du lịch, tập trung đông người là các địa bàn bị ảnh hưởng nhất của đợt bùng phát dịch cúm mùa hiện tại. Đợt bùng phát dịch cúm mùa tại Nhật Bản hiện nay chủ yếu do cúm A gây ra, nhưng vẫn còn nguy cơ bùng phát dịch do cúm B.

Ngừa cúm và bệnh dịch mùa đông xuân, Bộ Y tế khuyến cáo nên đeo khẩu trang nơi đông người, giữ vệ sinh cá nhân và tiêm vắc xin ẢNH: THÚY ANH

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cho biết, theo kết quả giám sát cúm trên thế giới, bệnh cúm mùa gia tăng ở nhiều quốc gia châu Âu (xuất hiện tất cả các phân nhóm của vi rút cúm), Bắc Mỹ (chủ yếu là cúm A), Trung Mỹ và Caribbean (chủ yếu là cúm A/H3N2), Tây Phi (chủ yếu là cúm B), Bắc Phi (chủ yếu là cúm A/H3N2), Đông Phi (chủ yếu là cúm B) và nhiều quốc gia ở châu Á (chủ yếu là cúm A/H1N1 pdm09), phù hợp với xu hướng điển hình cho thời điểm cuối năm.

Bộ Y tế tiếp tục theo dõi, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai các biện pháp phù hợp, kịp thời và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, không để xảy ra hoang mang, nhưng không chủ quan trước các diễn biến của tình hình dịch bệnh.

Cùng ngày, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho hay, theo báo cáo nhanh từ các đơn vị tiêm chủng, nhu cầu tiêm vắc xin cúm tăng nhẹ trong các ngày gần đây. Hiện VN có 4 nhà nhập khẩu và sản xuất đảm bảo cung ứng vắc xin này cho nhu cầu tiêm chủng. Đại diện của Hệ thống tiêm chủng VNVC cũng xác nhận, hệ thống tiêm chủng toàn quốc của VNVC duy trì tư vấn, chỉ định tiêm an toàn, đảm bảo cung ứng đủ vắc xin cúm trước xu hướng gia tăng nhu cầu tiêm chủng và không tăng giá vắc xin.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Cục Quản lý dược cho biết: "Việc tiêm chủng an toàn để phòng bệnh chủ động là cần thiết, được cơ quan y tế khuyến cáo. Về phía cơ quan quản lý, cùng với đảm bảo nguồn cung vắc xin, chúng tôi cũng giám sát, quản lý giá vắc xin, không để tăng giá bất hợp lý".

Theo thông tin từ một số đơn vị đầu ngành điều trị bệnh truyền nhiễm, đã ghi nhận các ca bệnh viêm phổi suy hô hấp nặng phải thở máy do nhiễm cúm, có bội nhiễm. Do vi rút cúm tác động trực tiếp lên phổi, những bệnh nhân đã có tổn thương phổi từ trước dễ tiến triển nặng hơn so với người khỏe mạnh. Có các ca bệnh tình trạng suy hô hấp tăng rất nhanh chỉ trong 2 - 3 ngày. Do đó, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, người có bệnh nền cần tiêm vắc xin phòng cúm hằng năm, đồng thời tuân thủ các biện pháp bảo vệ cá nhân.