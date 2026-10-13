Cummins mở rộng mạng lưới chính hãng tại Việt Nam với Showroom Cummins - XPAD

Lễ cắt băng khai trương Showroom Cummins – XPAD tại Vũng Tàu

Mở rộng sự hiện diện của Cummins tại thị trường Vũng Tàu

Cummins DKSH (Việt Nam) tiếp tục phát triển mạng lưới phân phối ủy quyền tại Việt Nam, hướng đến việc đưa sản phẩm chính hãng và các giải pháp hậu mãi đến gần hơn với khách hàng tại những khu vực có nhu cầu sử dụng động cơ và thiết bị Cummins cao.

Trong đó, Vũng Tàu là khu vực có vai trò quan trọng đối với các hoạt động hàng hải, vận tải biển, cảng biển và dịch vụ phục vụ ngành dầu khí ngoài khơi. Sự tập trung của các hoạt động này kéo theo nhu cầu thường xuyên về động cơ hàng hải, phụ tùng thay thế và các sản phẩm phục vụ bảo dưỡng, tạo điều kiện để mạng lưới sản phẩm chính hãng phát huy vai trò hỗ trợ khách hàng tại địa phương.

Sự hiện diện của Showroom Cummins - XPAD tại Vũng Tàu vì vậy không chỉ mở rộng độ phủ của mạng lưới Cummins, mà còn giúp khách hàng trong khu vực thuận tiện hơn khi tìm kiếm và tiếp cận các sản phẩm phù hợp cho nhu cầu vận hành, bảo dưỡng.

Showroom Cummins - XPAD: Điểm tiếp cận sản phẩm chính hãng

Việc lựa chọn đúng phụ tùng và sản phẩm chính hãng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ tin cậy và hiệu suất của thiết bị. Showroom Cummins - XPAD mang đến cho khách hàng tại Vũng Tàu và các khu vực lân cận thêm một điểm bán hàng phụ tùng Cummins chính hãng cùng các sản phẩm hỗ trợ bảo dưỡng và vận hành động cơ.

Phụ tùng Cummins chính hãng

Với bề dày lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển, Phụ tùng Cummins chính hãng được thiết kế, kiểm nghiệm và xác thực riêng cho các động cơ Cummins, nhằm đảm bảo độ tương thích, hiệu suất ổn định và độ bền lâu dài.

Đại diện Cummins DKSH (Việt Nam) và XPAD tại sự kiện khai trương, đánh dấu sự hợp tác trong việc đưa các sản phẩm Cummins chính hãng đến gần hơn với khách hàng tại Vũng Tàu

Để đánh giá rủi ro của hàng không chính hãng, Cummins đã thử nghiệm hơn 300 chi tiết thuộc bộ đại tu. Kết quả cho thấy không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thiết kế, phản ánh rõ rủi ro từ khác biệt về vật liệu và tiêu chuẩn sản xuất.

Trong khi đó, phụ tùng Cummins chính hãng giúp duy trì độ tin cậy thiết bị, giảm nguy cơ downtime và bảo vệ giá trị dài hạn của thiết bị. Thông qua Showroom Cummins DKSH, khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp nguồn phụ tùng chính hãng từ kênh phân phối ủy quyền và đáng tin cậy.

Hệ sinh thái sản phẩm hỗ trợ bảo dưỡng động cơ

Bên cạnh phụ tùng Cummins chính hãng, Showroom còn cung cấp các sản phẩm bổ trợ nhằm hỗ trợ bảo vệ và bảo dưỡng động cơ.

Valvoline Premium Blue™ là nhớt động cơ được phát triển riêng cho Cummins, giúp tăng cường độ bền và hiệu suất vận hành trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Fleetguard - thương hiệu thuộc Cummins - cung cấp hệ thống lọc và dung dịch làm mát gồm, giúp bảo vệ động cơ và tối ưu hiệu suất dài hạn.

Kết hợp lại, phụ tùng Cummins, Valvoline Premium Blue™ và Fleetguard tạo thành hệ sinh thái hậu mãi toàn diện từ một nguồn cung cấp đáng tin cậy.

Không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn đồng hành cùng khách hàng

Showroom Cummins - XPAD không chỉ đóng vai trò là điểm cung cấp sản phẩm mà còn là một phần trong mạng lưới hỗ trợ khách hàng của Cummins tại Việt Nam.

Thông qua hệ thống phân phối và dịch vụ của Cummins DKSH (Việt Nam), khách hàng có thể tiếp cận các hỗ trợ liên quan đến lựa chọn phụ tùng, bảo trì và chăm sóc thiết bị trong suốt quá trình vận hành.

Đặc biệt với khách hàng hàng hải, Cummins duy trì mạng lưới hỗ trợ với các chuyên gia và kỹ thuật viên được đào tạo để phục vụ động cơ Cummins trên tàu, tại cảng hoặc tại hiện trường. Cummins cho biết các địa điểm được ủy quyền trong mạng lưới marine có thể duy trì nguồn phụ tùng và vật tư tiêu hao chính hãng nhằm hỗ trợ rút ngắn thời gian xử lý và giảm downtime.

Về Công ty TNHH Cummins DKSH (Việt Nam)

Cummins DKSH (Việt Nam) - liên doanh chính thức giữa Tập đoàn Cummins và DKSH, là nhà phân phối ủy quyền duy nhất của Cummins tại Việt Nam.

Công ty cung cấp danh mục sản phẩm toàn diện từ Cummins bao gồm động cơ, giải pháp nguồn điện, phụ tùng, cùng các dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ kỹ thuật. Cummins DKSH (Việt Nam) cũng phân phối các sản phẩm bổ trợ thuộc hệ sinh thái Cummins, bao gồm giải pháp lọc và làm mát Fleetguard và dầu động cơ Valvoline Premium Blue™.

Với năng lực dịch vụ phủ rộng toàn quốc, đội ngũ kỹ thuật được đào tạo trực tiếp từ hãng và khả năng tiếp cận trực tiếp công nghệ, Cummins DKSH (Việt Nam) cam kết giúp khách hàng nâng cao độ tin cậy, tối ưu hiệu suất vận hành và gia tăng giá trị dài hạn của thiết bị.