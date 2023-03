Cùng Amanotes lan tỏa bình đẳng giới và giá trị hạnh phúc cho nhân viên

Từ trân trọng phụ nữ đến nâng cao bình đẳng giới

Phái nữ luôn là một "mảnh ghép" quan trọng, góp phần tạo nên sự phát triển vượt bậc của Amanotes trong suốt hành trình hơn 9 năm vừa qua. Hiện tại, nhiều vị trí chủ chốt, giữ vai trò chiến lược trong hoạt động của Amanotes đều là nhân sự nữ. Theo thống kê, tại Amanotes, cứ 6 nhân viên nữ sẽ có 1 người được bổ nhiệm vị trí quản lý, trong đó những bộ phận quan trọng như nhân sự, vận hành games,… Chính những điều này đã tạo động lực để đội ngũ Amanotes luôn nỗ lực sáng tạo đa dạng nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa hướng đến những người phụ nữ xinh đẹp của mình.

Trong tháng 3 này, Amanotes đã tích cực hưởng ứng chiến dịch toàn cầu #EmbraceEquity (Tôn trọng bình đẳng) được phát động nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ do International Women's Day tổ chức. Đây là năm thứ 2 Amanotes tham gia các chiến dịch xã hội dịp này. Đặc biệt, suốt hai năm qua, mọi hoạt động đều có sự góp mặt của các nhân sự nữ, không chỉ ở vị trí nhân viên mà còn ở cấp quản lý.

Hưởng ứng chiến dịch toàn cầu #EmbraceEquity, Amanotes kêu gọi hành động và tham gia từ nội bộ nhân viên và triển khai các chiến dịch trên các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa thông điệp.

Song song đó, trong ngày 8.3, Amanotes cũng đã quyết định biến Happy Hour - Hoạt động hằng tháng để chúc mừng sinh nhật các thành viên của công ty - trở thành khung giờ "vàng" dành riêng cho tất cả các chị em. Với Happy Hour, các nhân sự nữ giữ vai trò trung tâm - mọi người sẽ nhận những món quà thủ công được chuẩn bị tận tâm, thư giãn bên đồ ăn ngon và giải trí với những sản phẩm game nổi tiếng của công ty

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho nhân sự nữ đã được Amanotes đầu tư tổ chức nhân dịp 8.3 năm nay

Chị Bùi Ngọc Mỹ - Trưởng nhóm sáng tạo Amanotes, chia sẻ: "Tôi từng sợ bị đánh giá và chỉ trích vì là mẹ đơn thân. Nhưng khi đến Amanotes, tôi được công nhận vì khả năng chứ không phải hoàn cảnh cá nhân. Công ty không chỉ linh hoạt về giờ làm việc mà còn cho tôi cơ hội phát triển với nhiều hoạt động hữu ít về chuyên môn lẫn đời sống tinh thần. Tôi tự hào được làm việc cho một công ty tôn trọng công bằng và sự đa dạng".

Đề cao giá trị hạnh phúc và sức khỏe tinh thần của nhân viên

Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh phụ nữ và bình đẳng giới, Amanotes còn xây dựng văn hóa doanh nghiệp lấy con người làm trọng tâm, hướng đến hạnh phúc của nhân viên. Để từng bước đạt được mục tiêu này, Amanotes đã thành lập một bộ phận mang tên Văn phòng Hạnh phúc (Office Happiness). Bộ phận này không chỉ chịu trách nhiệm cho công tác chăm sóc văn phòng, mà còn tổ chức các sự kiện nội bộ và các hoạt động nhằm thúc đẩy văn hóa, nâng cao chỉ số hạnh phúc tại công ty.

Ngoài ra, Amanotes đã và đang triển khai Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Tinh thần cho nhân viên (EAP) - một trong những chính sách hiếm thấy trên thị trường lao động Việt Nam. Theo đó, các nhân viên của Amanotes và người thân sẽ được hỗ trợ tham vấn tâm lý từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, khi gặp các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần trong cả công việc và cuộc sống cá nhân.

Chính nhờ những "hạt lành" đã gieo, trong những năm qua, Amanotes đã liên tục gặt hái được những "quả lành" đáng trân trọng. Cụ thể, công ty đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín như Top 15 Công ty công nghệ có môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam (Best Vietnamese ITviec Companies 2022) do ITviec bình chọn và chứng nhận; Môi trường làm việc xuất sắc (Great Place To Work) do Great Place To Work chứng nhận…

Bà Lã Thị Thu Phương - Giám đốc Nhân sự tại Amanotes, chia sẻ: "Chúng tôi luôn tập trung vào việc xây dựng một môi trường làm việc tôn trọng sự đa dạng và đề cao tinh thần tự chủ (ownership), nơi mà tất cả nhân viên đều được tạo môi trường cũng như nguồn phúc lợi, hỗ trợ hiệu quả để phát huy hết tiềm năng và được là chính mình".