Cung cấp miễn phí phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh

Đó là một trong những nội dung nêu tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý.

Từ năm 2026 sẽ xóa hình thức thuế khoán, hộ kinh doanh phải thích nghi với việc áp dụng chế độ kế toán ẢNH: ĐAN THANH

Cụ thể, Nhà nước cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nền tảng số tích hợp các giải pháp chuyển đổi số bao gồm: phần mềm kế toán có tính năng đảm bảo tích hợp được với phần mềm hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và dịch vụ chữ ký số mà doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sử dụng theo quy định khoản 3 điều 12 Nghị quyết số 198/2025/QH15.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ các nền tảng số, phần mềm kế toán đáp ứng quy định.

Phần mềm kế toán phải đảm bảo tối thiểu các yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán như sau: các quy trình, nghiệp vụ kế toán được thiết lập trên phần mềm phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật kế toán, pháp luật thuế và pháp luật khác có liên quan, không làm thay đổi bản chất, nguyên tắc, phương pháp kế toán và thông tin, số liệu trình bày trên sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định.

Việc xử lý các quy trình kế toán, các thông tin, số liệu liên quan đến nhau phải đảm bảo sự chính xác, phù hợp, không trùng lắp. Khi sửa chữa phải lưu lại dấu vết các nội dung đã ghi sổ kế toán theo trình tự thời gian.

Thông tin, dữ liệu trên phần mềm kế toán phải đảm bảo tính bảo mật, an toàn và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật, an toàn thông tin. Phần mềm phải đảm bảo cung cấp chức năng lưu trữ, sao lưu dữ liệu kế toán của hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng điện toán đám mây, đáp ứng thời gian lưu trữ tối thiểu theo quy định tại luật Kế toán và các nghị định hướng dẫn. Hệ thống thông tin được thiết lập có khả năng cảnh báo hoặc ngăn chặn việc can thiệp có chủ ý làm thay đổi thông tin, số liệu đã ghi sổ kế toán.

Cung cấp đầy đủ, kịp thời được thông tin và dữ liệu đầu ra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và các bên sử dụng dữ liệu, thông tin; có khả năng nâng cấp, sửa đổi, bổ sung phù hợp với những thay đổi của pháp luật kế toán, thuế và pháp luật khác có liên quan; có khả năng kết nối hoặc sẵn sàng kết nối thuế với các phần mềm có liên quan khi thực hiện công tác kế toán.

Hỗ trợ đào tạo quản trị kế toán cho hộ kinh doanh

Cũng theo dự thảo nghị định, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ được hỗ trợ miễn phí dịch vụ đào tạo về quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế, nhân sự.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ được hỗ trợ miễn phí dịch vụ đào tạo về quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế, nhân sự ẢNH: ĐAN THANH

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% tổng chi phí của khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp (bao gồm quản trị kế toán, thuế, nhân sự) cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp bao gồm quản trị doanh nghiệp cơ bản và quản trị doanh nghiệp chuyên sâu.

Việc xác định đối tượng hỗ trợ như sau: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được xác định theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hộ kinh doanh được xác định theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. Cá nhân kinh doanh được xác định theo quy định tại khoản 3 điều 3 Nghị quyết số 198/2025/QH15.

Rất ủng hộ việc miễn phí phần mềm kế toán dùng chung cũng như hỗ trợ đào tạo quản trị kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, song theo ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn thuế Trọng Tín, Ủy viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam, pháp luật thuế trong thời gian tới có lẽ phải thiết kế, tính toán miễn sao vẫn thực hiện đầy đủ hóa đơn, chứng từ, phản ánh đúng doanh thu, nhưng không nhất thiết phải kiểm soát sổ sách kế toán.

"Làm sao giảm bớt gánh nặng cho một số đối tượng không có nhu cầu cao về quản trị số liệu, tài chính hay thương hiệu; đảm bảo thu được thuế với chi phí hành thu thấp nhất", ông Được nhấn mạnh.