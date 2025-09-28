Cùng Công ty Tân Hiệp Phát mang trung thu đến với trẻ mồ côi do Covid-19

Đây là lần thứ 3 trong năm nay, Tân Hiệp Phát cùng Báo Thanh Niên tổ chức cho các đoàn cán bộ, nhân viên đến thăm hỏi, tặng quà cho các trẻ, trước đó là dịp Tết Nguyên đán, dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Trong dịp này, bên cạnh những lời động viên khích lệ tinh thần các em và gia đình vượt khó trong cuộc sống, nỗ lực học tập, rèn luyện để xây dựng tương lai, Công ty Tân Hiệp Phát cùng Báo Thanh Niên đã trao tặng mỗi em một phần quà trung thu gồm: thùng sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi; lồng đèn, thú bông và phong bì 500 ngàn đồng.

Đại diện Công ty Tân Hiệp Phát đến thăm, tặng quà cho 3 cháu ngoại của ông Hàn Hữu Nghĩa ở phường Phú Lâm (Q.6 trước đây), TP.HCM ẢNH: D.K

"Cứ lễ tết là các cháu và ông bà lại mong gặp các cô chú, các cháu vui lắm. Các cô chú giờ như người thân trong nhà, lâu lâu là các cháu được gặp cô chú, rồi được nhận quà, được cô chú hỏi han, dạy bảo, ông bà rất biết ơn Tân Hiệp Phát và Báo Thanh Niên", ông Hàn Hữu Nghĩa ở phường Phú Lâm (Q.6 trước đây), TP.HCM, là ông ngoại của 3 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 chia sẻ.

Để đến thăm các trẻ, ban tổ chức phải bố trí nhiều đoàn, chia làm nhiều cụm khác nhau vì 50 trẻ ở khắp các nơi tại TP.HCM, rồi có trẻ đi học thêm, có trẻ bận sinh hoạt cuối tuần… nên phải rất cố gắng mới gặp gỡ được các em và gia đình.

Chia sẻ sau chuyến thăm các em, đại diện Công ty Tân Hiệp Phát cho biết: "Chúng tôi trân trọng và khâm phục sức sống, nghị lực vượt qua những khó khăn của các em để vươn lên trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ. Được các em chia sẻ về những thành tích, tiến bộ trong học tập và dự định tương lai, đó chính là những giá trị tinh thần vô giá mà chúng tôi nhận lại trên hành trình này, truyền cảm hứng để chúng tôi tiếp tục lan tỏa những hành động ý nghĩa, cùng cộng đồng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn".

Từ tháng 10 năm 2022, Tân Hiệp Phát đã đồng hành với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Báo Thanh Niên, nhận bảo trợ cho 50 em. Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính đều đặn hằng tháng theo cam kết với tổng giá trị lên tới trên 13 tỉ đồng, Tân Hiệp Phát và Báo Thanh Niên luôn bền bỉ triển khai các chương trình thăm hỏi, tặng quà từng em nhân các dịp lễ tết như Tết thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… nhằm nắm bắt những khó khăn của các em và gia đình để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần, giúp đỡ thiết thực, lâu dài.