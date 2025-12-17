Cùng Dai-ichi Life Việt Nam gieo mầm sống bền vững với triết lý Mottainai

Khơi nguồn An Yên từ hành trình tái chế

Trong văn hóa giao tiếp của Nhật, "Mottainai" là câu nói quen thuộc của người dân "đất nước Mặt trời mọc", nhắc mọi người hãy sử dụng tiết kiệm, trân trọng tài nguyên và những gì ta đang có. Mặc dù là một trong những truyền thống lâu đời của xứ Phù Tang, nhưng đến nay nó vẫn còn nguyên giá trị, góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, nâng cao ý thức tái chế rác thải, bảo vệ môi trường.

"Mottainai" vốn là lời cảm thán trước sự lãng phí, nhưng trở thành một triết lý văn hóa sống khi người Nhật nâng niu mọi đồ vật với quan niệm rằng dù một món đồ không còn giá trị ở khía cạnh này, nó có thể vẫn còn hữu ích ở khía cạnh khác, chỉ cần chúng ta để tâm và biết tôn trọng. Triết lý Mottainai không chỉ bao hàm tinh thần 3R - Reduce (giảm thiểu), Reuse (tái sử dụng), Recycle (tái chế) - mà còn được mở rộng thêm chữ Respect (Tôn trọng), nhấn mạnh thái độ trân quý nguồn tài nguyên hữu hạn của trái đất. Khi thực hành Mottainai, con người không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn tìm thấy cảm giác "đủ đầy" và an yên thông qua lối sống tối giản và có ý thức.

Lấy cảm hứng từ tinh thần Mottainai, ngày 14.12.2025, Dai-ichi Life Việt Nam tổ chức ZEN workshop "Khơi nguồn An Yên - Trồng cây và tái chế chậu cây" tại TP.Đà Nẵng. Tại đây, khách mời được trải nghiệm sự kết nối với thiên nhiên thông qua hoạt động tái chế các vật liệu cũ thành chậu cây và tự tay gieo những mầm xanh. Việc biến những vật tưởng chừng không còn giá trị sử dụng thành sản phẩm mang giá trị mới chính là cách thực hành tinh thần Mottainai một cách chân thực và đầy sáng tạo.

Mỗi chậu cây được làm ra, mỗi mầm xanh được vun trồng không chỉ là một sản phẩm thủ công mà còn là kết quả của sự tĩnh tại, sự chậm rãi và lắng nghe chính mình trong từng khoảnh khắc. Workshop giúp khách mời tìm lại sự bình an giữa nhịp sống bộn bề, nuôi dưỡng cảm giác an yên từ những hành động giản dị.

Mở khóa An Yên

Với triết lý kinh doanh "Tất cả vì con người", Dai-ichi Life Việt Nam không chỉ mang đến những hoạt động nuôi dưỡng tinh thần thông qua ZEN workshop, mà còn đồng hành cùng khách hàng trên hành trình xây dựng sự "An yên vững bền".

Đại diện Dai-ichi Life Việt Nam chia sẻ rằng An Yên thực sự đến từ hai yếu tố: sự bình an trong tâm hồn và sự vững vàng trong cuộc sống. Vì vậy, bên cạnh những trải nghiệm truyền cảm hứng, chương trình còn giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện - những "chìa khóa" cho một tương lai tươi sáng. Nếu Mottainai nhắc chúng ta trân trọng những điều đang có, thì Dai-ichi Life Việt Nam giúp mang đến cho mỗi khách hàng sự an tâm trước mọi đổi thay. Đó cũng chính là cách Dai-ichi Life Việt Nam hiện thực hóa cam kết "Gắn bó dài lâu", trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình vun đắp an yên cho mỗi người, mỗi nhà.

Hành trình "Khơi nguồn An Yên" cùng tinh thần Mottainai tại Đà Nẵng đã khép lại, nhưng thông điệp sống xanh, trân trọng và biết đủ đầy vẫn còn lan tỏa mạnh mẽ. Dai-ichi Life Việt Nam tin rằng chỉ cần mỗi người biết trân quý những điều giản dị và chuẩn bị vững vàng cho tương lai, cuộc sống sẽ luôn bình an và ngập tràn hạnh phúc.