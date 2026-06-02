Cùng Erling Haaland mang cá hồi Na Uy từ World Cup đến bữa ăn Việt

Mùa hè năm nay, Na Uy đánh dấu sự trở lại vòng chung kết FIFA World Cup sau gần 30 năm. Khi kỳ vọng dành cho đội tuyển quốc gia ngày một dâng cao, sự chú ý hướng về Erling Haaland, tiền đạo được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Na Uy vươn ra đấu trường bóng đá lớn nhất thế giới.

Nhiều người thường gắn mác đỉnh cao phong độ với những ngày thi đấu rực lửa và các khoảnh khắc xuất thần. Khi nhắc tới Haaland, người hâm mộ thường biết đến tính kỷ luật sắt sau những màn trình diễn của anh trên sân cỏ. Chế độ dinh dưỡng chính là những thói quen ăn uống hằng ngày được anh lặp đi lặp lại một cách kiên trì.

Lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Na Uy và trưởng thành cùng Bryne FK, câu lạc bộ nằm bên bờ biển tây nam Na Uy, Haaland sớm làm quen với văn hóa ẩm thực nơi hải sản là món ăn truyền thống quen thuộc.

Anh cũng thường xuyên chia sẻ về vai trò của hải sản trong chế độ ăn dinh dưỡng lành mạnh. Anh luôn kiên định lựa chọn cá hồi Na Uy là nguồn cung cấp dưỡng chất thiết yếu nhằm đáp ứng lịch trình tập luyện và thi đấu cường độ cao.

Cá hồi Na Uy là thực phẩm gắn liền với phong cách sống khỏe trên toàn cầu. Sở hữu nguồn protein chất lượng cùng hàm lượng axit béo omega-3 từ biển tự nhiên, kết hợp với các dưỡng chất như vitamin D và vitamin B12, cá hồi Na Uy được đánh giá cao với nguồn dinh dưỡng phù hợp cho quá trình phục hồi, chuyển hóa năng lượng và duy trì sức khỏe toàn diện.

Cá hồi Na Uy giờ không chỉ còn xuất hiện trong các bữa ăn nhân dịp đặc biệt, mà đang dần trở thành một phần nguồn dinh dưỡng thiết yếu của thói quen ăn uống mỗi ngày.

Dù được chế biến thành sushi, sashimi, salad, poke, áp chảo, cá hồi Na Uy luôn là sự lựa chọn phù hợp cho mọi bữa ăn, đáp ứng trọn vẹn cả tiêu chí tiện lợi lẫn chất lượng. Đối với nhiều người, "hiệu suất" không còn là khái niệm độc quyền của thể thao. Đó chính là khả năng duy trì nguồn năng lượng, sức khỏe toàn diện và sự cân bằng giữa nhịp sống ngày càng bận rộn.

Tư duy sâu sắc đó cũng chính là tinh thần được phản chiếu qua thông điệp "Ăn tươi ngon, sống vẹn tròn" của Seafood from Norway. Thông điệp khuyến khích người tiêu dùng hướng tới những lựa chọn thực phẩm chú trọng vào chất lượng thông qua thói quen hàng ngày và một lối sống cân bằng. Tại Việt Nam, sự chuyển dịch sang phong cách sống lành mạnh cũng đang định hình lại thói quen ăn uống, đặc biệt là ở nhóm người tiêu dùng trẻ và các gia đình.

Từ những bữa trưa nhanh gọn giữa tuần, các món ăn thanh nhẹ cho đến những bữa tối gia đình sum vầy hay trải nghiệm ẩm thực sushi chuẩn vị, cá hồi Na Uy ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn qua vô vàn hệ thống nhà hàng và điểm bán lẻ.

Khi Na Uy trở lại đấu trường World Cup vào mùa hè này, Haaland chắc chắn sẽ tiếp tục là tâm điểm của giới truyền thông. Ngoài những hào quang trên sân cỏ, hành trình của anh còn phản chiếu một tinh thần sống khỏe vượt xa khuôn khổ thể thao. Đó là phong độ bền vững luôn được định hình từ chính những lựa chọn nhỏ bé nhưng kiên định mỗi ngày.

Lấy cảm hứng từ những giá trị xuyên suốt hành trình của Haaland, Seafood from Norway sẽ mang đến hàng loạt trải nghiệm tương tác thú vị cho người tiêu dùng Việt Nam trong quý 2/2026.

Đồng hành cùng các đối tác WinMart, Home Farm, GoFood và Let's Sushi, chiến dịch sẽ triển khai nhiều hoạt động đặc biệt, mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo và phần quà độc quyền nhằm tôn vinh cá hồi Na Uy như một phần thiết yếu của lối sống hiện đại và thói quen tiêu dùng chất lượng.

