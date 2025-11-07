Cùng Huy trần và BOSCH ‘Lo cho nhà’ theo cách riêng

"Lo cho nhà" - khi đàn ông chọn yêu bằng hành động

Từ trước đến nay, chăm sóc nhà cửa thường được xem là "đặc quyền" của phụ nữ. Nhưng giờ đây, điều đó đã khác. Ngày càng nhiều người đàn ông hiện đại như Huy Trần đang chứng minh rằng bản lĩnh không chỉ nằm ở công việc hay những quyết định lớn, mà còn ở cách họ chăm chút cho gia đình từng ngày.

Với Huy Trần - soái ca "chuẩn không cần chỉnh" của showbiz Việt cho rằng: "Lo cho nhà" không phải là nghĩa vụ, mà là một phần trong phong cách sống. Anh chia sẻ, tổ ấm là nơi thể hiện gu sống, sự tinh tế và tình yêu. Từ căn bếp gọn gàng, phòng khách sạch thoáng cho đến chiếc xe được chăm sóc kỹ càng trước mỗi chuyến đi, tất cả đều phản chiếu sự tỉ mỉ và chu đáo của anh dành cho người thân.

"Gia trưởng mới lo được cho em"! Với Huy Trần, đàn ông hiện đại không "khoan nhượng", mà chỉ khoan… chuẩn mọi vật dụng lớn nhỏ với thiết bị thông minh từ BOSCH





Bí kíp "chuẩn chất Đức" để việc nhà nhẹ như hơi thở

Đằng sau hình ảnh "ông chồng quốc dân" là một Huy Trần cực kỳ chỉn chu trong mọi việc. Anh từng chia sẻ thích cảm giác nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp, nhìn đâu cũng thấy dễ chịu. Bí kíp của anh rất đơn giản: Chọn thiết bị sang - xịn - mịn chuẩn chất Đức để mọi việc nhẹ nhàng hơn.

Trong căn bếp nhỏ, máy rửa chén BOSCH là đồng đội thân quen. Sau mỗi bữa ăn, chỉ một nút bấm là chén đĩa sạch bong, sấy khô, tiết kiệm nước và thời gian. Trong những buổi cuối tuần, khi anh muốn sửa lại kệ sách hay lắp một món đồ decor, một chiếc máy khoan BOSCH cứng cáp, bền bỉ luôn là vật dụng xuất hiện đầu tiên. Người bạn này đã giúp "trai đảm" Huy Trần sửa sang nhà cửa nhanh gọn, chính xác, đúng với tinh thần "đàn ông làm việc nhà cũng phải chuẩn chỉnh".

Đàn ông hiện đại không ngại lên phòng khách, xuống phòng bếp. Với Huy Trần, rửa chén chỉ cần một nút bấm, phần còn lại để BOSCH lo!

Không chỉ đa zi năng ở mọi góc trong nhà, ông bố bỉm sữa "yêu vợ, ghiền con" Huy Trần còn thể hiện sự tinh tế của mình trên mỗi hành trình cùng gia đình. Trong mỗi chuyến di chuyển, cần gạt mưa BOSCH là một trong những chi tiết mà anh luôn chú ý. Với anh, cần gạt cần vận hành êm, quét sạch từng giọt mưa để bảo đảm tầm nhìn luôn rõ ràng, giúp gia đình nhỏ an toàn trên mọi cung đường. Huy Trần cũng chia sẻ công nghệ không chỉ là công cụ, mà là "người đồng đội" giúp anh vừa làm tốt việc nhà, vừa có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống cùng gia đình.

Trên mọi hành trình, an toàn luôn là ưu tiên số một. Và cần gạt mưa BOSCH sẽ giúp Huy Trần an tâm "chở cả thế giới" đi khắp nơi

Công nghệ là sợi dây kết nối, nâng tầm cảm xúc

Với BOSCH, mỗi sản phẩm được tạo ra không chỉ để "làm giúp" con người, mà còn giúp họ có nhiều thời gian hơn cho nhau. Từ chiếc máy rửa chén thông minh giúp tối ưu năng lượng, đến máy khoan không dây mạnh mẽ hay cần gạt mưa bền bỉ qua bao mùa mưa nắng, BOSCH không chỉ mang đến sự tiện nghi, mà còn truyền cảm hứng cho mỗi người đàn ông biến việc nhà thành niềm vui, biến yêu thương thành hành động.

Khi việc nhà trở nên nhẹ nhàng hơn, người đàn ông có thể dành thời gian cho những điều ý nghĩa như cùng nhau ăn một bữa cơm trọn vẹn, sửa lại một góc nhỏ trong nhà, hay đơn giản là lái xe đi dạo cùng gia đình. Và đó cũng chính là điều mà BOSCH luôn theo đuổi trong suốt hơn 130 năm qua: "Invented for life" (Sáng tạo vì cuộc sống), nơi công nghệ trở thành cầu nối của cảm xúc, giúp tình yêu được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Hiện nay, ngày càng nhiều người đàn ông lựa chọn chủ động tìm hiểu, trang bị cho gia đình những thiết bị bền bỉ, chính xác và thân thiện hơn. Với họ, đó không chỉ là đầu tư cho tiện nghi, mà còn là đầu tư cho hạnh phúc. Giống như Huy Trần: Người luôn chỉn chu trong từng chi tiết từ căn bếp đến chiếc xe. Mỗi lựa chọn của anh đều phản chiếu sự quan tâm, trách nhiệm và tình yêu dành cho người mình thương. Trên hành trình vun đắp tổ ấm, BOSCH không chỉ là thiết bị mà còn là nguồn cảm hứng, giúp mỗi khoảnh khắc chăm lo cho gia đình trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa, để bản lĩnh đàn ông được thể hiện trọn vẹn trong từng hành động nhỏ nhất.

Link:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=iQcXK_47OCI

Facebook: https://www.facebook.com/share/p/16MQw5xqVY/