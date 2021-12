Cùng Hyundai - Hiểu rõ ràng, lái xe an toàn: Cẩm nang cơ bản cho “tài mới”

Trước những thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng, thị trường ô tô Việt Nam đang ngày càng đa dạng mẫu mã, chủng loại. Công nghệ kỹ thuật phát triển cũng đang từng bước biến những chiếc xe hơi đời mới trở nên hiện đại, an toàn và thông minh hơn. Tuy nhiên, với những phương tiện di chuyển đề cao yếu tố an toàn, tiện nghi như ô tô, việc người dùng hiểu và nắm vững những kiến thức cơ bản là điều thực sự cần thiết.

Thực tế cho thấy, nếu muốn hiểu rõ cũng như làm chủ những công nghệ mới ứng dụng trên những chiếc xe hơi đời mới, trước hết người dùng cần nắm vững cách sử dụng các trang bị tính năng cơ bản, đồng thời trau dồi kiến thức kỹ năng để lái xe an toàn.

Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều người dùng ô tô đặc biệt là những “tài mới” hay người mua xe hơi lần đầu… vẫn chưa thực sự hiểu rõ các trang bị, tính năng cơ bản trên ô tô, cũng như thiếu kinh nghiệm, kỹ năng xử lý khi tham gia giao thông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, để giúp người dùng ô tô, đặc biệt là những “tài mới” hay những người mua xe lần đầu hiểu và sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản trang bị trên ô tô, đồng thời có thêm kỹ năng lái xe an toàn qua đó xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông… Chuyên mục Xe - Báo Thanh Niên đồng hành cùng Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) tổ chức chuyên đề hướng dẫn sử dụng ô tô Cùng Hyundai - Hiểu rõ ràng, lái xe an toàn.

Với hàng loạt bài viết hướng dẫn sử dụng, chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng từ các chuyên gia cũng như những người có thâm niên sử dụng ô tô. Chuyên đề Cùng Hyundai - Hiểu rõ ràng, lái xe an toàn đã chuyển tải những kiến thức cơ bản về sử dụng ô tô như: cách sử dụng hệ thống đèn, chỉnh vô lăng, hệ thống gạt mưa, chỉnh ghế và sử dụng… cho đến các nút chức năng hay đèn cảnh báo trên ô tô mà từ trước đến nay không phải ai cũng biết.





Bên cạnh đó, chuyên đề Cùng Hyundai - Hiểu rõ ràng, lái xe an toàn cũng cung cấp kiến thức, kỹ năng lái xe trong các điều kiện giao thông như: kỹ năng, kinh nghiệm lái ô tô trong thành phố, lái ô tô trên đường cao tốc… Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm luật giao thông. Qua đó, góp phần giúp các “tài mới” có thêm kiến thức, kỹ năng để lái xe an toàn.

Theo dõi chuyên đề Cùng Hyundai - Hiểu rõ ràng, lái xe an toàn trên Báo Thanh Niên, chị Nguyễn Thu Hoài (27 tuổi ngụ tại TP.HCM) mới sở hữu chiếc Hyundai Accent đời mới chia sẻ: “Có những điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng đôi khi vì chủ quan lơ đãng khiến chúng ta lúng túng mỗi khi muốn sử dụng. Cùng Hyundai - Hiểu rõ ràng, lái xe an toàn thực sự giúp những người mới dùng ô tô như bản thân tôi gỡ rối và có thêm những kiến thức cần thiết để hiểu và sử dụng các trang bị trên ô tô. Thực tế, khi đã hiểu rõ và sử dụng thành thạo sẽ giúp người lái tự tin hơn trong việc lái xe”.

Trong khi đó, tham gia mục bình luận trên các bài viết trong chuyên đề Cùng Hyundai - Hiểu rõ ràng, lái xe an toàn, độc giả Hoàng Tú chia sẻ: “Rất hay và dễ hiểu, những nội dung này thực sự cần thiết với người dùng ô tô. Rất mong Báo Thanh Niên tiếp tục có những nội dung chi tiết như thế này để giúp người dùng ô tô hiểu rõ hơn về chiếc xe của mình”.

Với hàng loạt bài viết, chuyên đề Cùng Hyundai - Hiểu rõ ràng, lái xe an toàn do chuyên mục Xe - Báo Thanh Niên đồng hành cùng Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) tổ chức, thực sự đang trở thành cuốn cẩm nang bổ ích với “tài mới” cũng như những ai lần đầu sở hữu ô tô. Thông qua chương trình này, Báo Thanh Niên cùng Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cũng mong muốn nâng cao ý thức, kỹ năng lái xe an toàn cho các tài xế, từng bước góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông tại Việt Nam.