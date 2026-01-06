Cùng nông nghiệp Việt Nam ‘Vươn mình tiến vào kỷ nguyên xanh’

Tập đoàn Tân Long được thành lập từ năm 2000, đến nay đã trải qua 25 năm hình thành và phát triển với ngành nghề kinh doanh cốt lõi là nông nghiệp, tập trung vào sản xuất - kinh doanh lúa gạo và chăn nuôi công nghệ cao. Mô hình thực tiễn của Tân Long là mô hình "từ trang trại, cánh đồng đến bàn ăn", từ sản xuất đến đầu ra thành phẩm để truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn hội nhập quốc tế.

Dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng tiên phong ở Việt Nam được triển khai tại tỉnh Tây Ninh ẢNH: TÂN LONG

Đối với ngành hàng lúa gạo, Tập đoàn Tân Long liên kết với hơn 10.000 nông hộ, hơn 20 hợp tác xã để đảm bảo nguồn đầu ra lúa gạo. Tập đoàn cũng tích cực tham gia vào các chương trình canh tác bền vững như đề án "Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030" của Chính phủ Việt Nam, Dự án "Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu" được tài trợ bởi Đại sứ quán Úc và Tổ chức Phát triển Hà Lan, hợp tác với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Qua các chương trình này, Tân Long sẽ nhận tư vấn về quy trình canh tác bền vững, giảm thất thoát, giảm phát thải khí nhà kính và tăng thu nhập cho người nông dân.

Về cơ sở hạ tầng, Tân Long hiện đang sở hữu Nhà máy gạo Hạnh Phúc có quy mô hàng đầu Việt Nam tại An Giang với công suất sấy 4.000 tấn/ngày, công suất trữ 240.000 tấn/80 silo, công suất xay xát hơn 3.000 tấn lúa khô/ngày và công suất đóng gói 2.000 tấn/ngày; cùng với hệ thống 5 nhà máy gạo khác xung quanh các vùng nguyên liệu lớn của Đồng bằng sông Cửu Long; đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ bảo quản sau thu hoạch như hệ thống sấy tháp hiện đại, hệ thống kho silo trữ bảo ôn, tối ưu logistics… giúp đảm bảo chất lượng lúa gạo trong thời gian dài, giảm thất thoát tối đa trong quá trình sản xuất.

Sản phẩm Gạo sạch Aan 2 năm liên tiếp được Bộ Công thương trao tặng chứng nhận Thương hiệu Quốc gia; trở thành thương hiệu Việt Nam tiên phong xuất khẩu sang Nhật Bản, EU và nhiều quốc gia khó tính từ năm 2022. Trong năm 2025, Gạo sạch Aan được Hiệp hội ngành hàng Lúa gạo Việt Nam cấp quyền sử dụng nhãn hiệu "Gạo Việt xanh - phát thải thấp".

Đối với ngành chăn nuôi, Tập đoàn Tân Long xây dựng chuỗi chăn nuôi heo khép kín Feed (sản xuất thức ăn chăn nuôi) - Farm (trang trại) - Food (thực phẩm). Mỗi mắt xích trong toàn bộ chuỗi Feed - Farm - Food đều đạt các chứng nhận quốc tế được công nhận trên toàn cầu về Thực hành nông nghiệp tốt (GLOBAL G.A.P. và GLOBAL S.L.P.), Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (FSSC 22000).

Từ năm 2022, ngành chăn nuôi công nghệ cao của tập đoàn cũng tích cực hợp tác với tổ chức tài chính, các tập đoàn chăn nuôi - thực phẩm lớn trên thế giới để nhận tư vấn và áp dụng các mô hình chăn nuôi công nghệ cao từ nguồn giống, thức ăn cho vật nuôi làm từ 100% nguyên liệu gốc đạm thực vật, thực hành phúc lợi động vật, kinh tế tuần hoàn.

Đặc biệt, tháng 9.2025, Tập đoàn đã chính thức ký kết liên doanh với Muayuan - Tập đoàn Thực phẩm lớn bậc nhất Trung Quốc - phát triển dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng tích hợp Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với quy mô 64.000 heo nái và 1,6 triệu heo thịt bán ra/năm; công suất nhà máy cám ước tính 600.000 tấn/năm; tổng đầu tư 12.000 tỉ đồng và doanh thu ước tính khoảng 10.000 tỉ đồng/năm. Dự án ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ vượt trội như công nghệ lọc khí 4 lớp giúp ngăn chặn và kiểm soát các virus gây bệnh nguy hiểm như Tai xanh (PRRS), Dịch tả heo châu phi (ASF), hệ thống diệt khuẩn và khử mùi toàn diện, hệ thống cấp thức ăn chính xác, robot quản lý và giám sát thông minh, hệ thống xử lý chất thải thành phân bón hữu cơ dùng trong nông nghiệp và nước thải tuần hoàn tái sử dụng… Mô hình không chỉ giúp tối ưu hóa diện tích đất, kiểm soát dịch bệnh, mà còn là hướng đi thiết thực trong bối cảnh hiện đại hóa nông nghiệp, nâng cao giá trị chuỗi sản xuất và thúc đẩy phát triển bền vững. Dự án đã được Chính phủ cho phép và khuyến khích triển khai vào tháng 8.2025.

Thế giới đang chuyển dịch từ mô hình kinh tế tiêu thụ tài nguyên truyền thống sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức và chia sẻ. "Kỷ nguyên xanh" được thiết lập trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao năm 2045 và giảm phát thải ròng carbon bằng 0 vào năm 2050. Quyết tâm xây dựng nền kinh tế xanh được thể hiện thông qua các cam kết về phát triển bền vững trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA)…

Không nằm ngoài xu hướng đó, các doanh nghiệp Việt với khả năng sáng tạo có thể tận dụng cơ hội để vươn lên, đóng vai trò tích cực trong sự chuyển dịch toàn cầu. Trong từng ngành hàng cụ thể, Tập đoàn Tân Long đặt ra những mục tiêu rõ ràng trên hành trình tiến vào kỷ nguyên xanh và góp phần đảm bảo an ninh lương thực, an toàn thực phẩm.

Đối với ngành hàng lúa gạo: giảm thất thoát vật tư nông nghiệp, chi phí sản xuất từ 10-15%; giảm tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch xuống dưới 8%, hướng đến đạt sản lượng 5 triệu tấn lúa vào năm 2030.

Đối với ngành chăn nuôi: đạt quy mô 450.000 heo nái và 10.000.000 heo thịt cung ứng cho thị trường, thuộc Top dẫn đầu ngành chăn nuôi heo cả nước; ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động sản xuất và chăn nuôi; đảm bảo an toàn sinh học, thân thiện môi trường; tạo nên nguồn thực phẩm truy xuất nguồn gốc, an toàn.

Chúng ta đang đứng trước cơ hội lớn trên hành trình chuyển đổi hệ thống lương thực - thực phẩm, hướng tới kỷ nguyên bền vững. Với những thành quả đạt được từ thực tiễn kinh doanh - sản xuất, cùng với những mục tiêu khát vọng, Tập đoàn Tân Long sẽ không ngừng nỗ lực phát triển những mô hình nông nghiệp xanh - bền vững, đóng góp hiệu quả vào mục tiêu chung là hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững và linh hoạt trong tương lai.