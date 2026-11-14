Cùng S-Race Đà Nẵng 2026 lan tỏa tinh thần thể thao học đường

Tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam, đại diện lãnh đạo nhà nước nhấn mạnh vai trò quan trọng của thể thao học đường. Một dân tộc muốn khỏe phải bắt đầu từ trẻ em. Một nền thể thao mạnh phải bắt đầu từ trường học. Một xã hội năng động phải được hình thành từ thói quen vận động của mọi công dân.

Nhằm góp phần hiện thực hóa tinh thần đó, những năm qua, S-Race không ngừng mở rộng hệ thống hoạt động, từng bước phát triển từ một giải chạy học đường thành hệ sinh thái thể thao học đường, được xây dựng và quản trị thương hiệu chuyên nghiệp thông qua cơ cấu thương hiệu S-Race, S-Race School, S-Race Family - gắn kết học sinh, gia đình, nhà trường và cộng đồng chung tay vì tầm vóc Việt. Với hệ thống hoạt động phong phú, không ngừng phát triển qua từng năm và triển khai hoàn toàn miễn phí, S-Race ngày càng lan tỏa nhiều giá trị tích cực tới thế hệ trẻ và cộng đồng xã hội.

Những chiến binh nhí hào hứng xuất phát

Ở mùa giải 2026, S-Race tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng với hơn 300.000 vận động viên tham gia thi đấu và hưởng ứng, đạt 127% so với 2025 và vượt qua các kỷ lục trước đó. Đặc biệt, S-Race mở rộng đối tượng đến lứa tuổi mầm non, đánh dấu sự tham gia của học sinh mọi nhóm tuổi trên cả nước. S-Race đồng thời truyền đi thông điệp về sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Năm 2026, Quỹ vì tầm vóc Việt tiếp tục đồng hành cùng S-Race với vai trò là Đối tác thiện nguyện năm thứ 4 liên tiếp, đóng góp 5.000 đồng/BIB tại giải chạy trực tiếp và 200 đồng/km được chinh phục tại các thử thách trực tuyến vào Quỹ hỗ trợ điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

S-Race Đà Nẵng, chặng khép lại mùa giải của S-Race 2026, ghi nhận sự tham gia của hơn 12.000 học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh tại sự kiện thi đấu trực tiếp và 15 điểm chạy hưởng ứng trên toàn thành phố. S-Race Đà Nẵng gồm nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi: học sinh tiểu học (6 - 10 tuổi); học sinh THCS (11 - 14 tuổi); học sinh THPT (15 - 17 tuổi), với cự ly thi đấu từ 1 km đến 3 km. Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ hạng nhất đến Hạng Mười căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng S-Race Đà Nẵng là 142 triệu đồng.

Màn bứt tốc về đích tại hạng mục nam THPT

Tiếp tục đồng hành với S-Race 2026, Tập đoàn TH mong muốn lan tỏa tình yêu thể thao, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và khơi dậy khát vọng chinh phục của một thế hệ tương lai phát triển toàn diện.

Những “hạt mầm yêu vận động” Trường mầm non Sky - Line Hill

Tập đoàn TH là nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sữa tươi sạch, đồ uống tốt cho sức khỏe và thực phẩm sạch, hoàn toàn từ thiên nhiên với nhiều sản phẩm được ưa dùng như sữa tươi sạch TH true MILK, thức uống sữa trái cây TH true JUICE milk MISTORI, thức uống sữa lúa mạch TH true CHOCOMALT MISTORI, nước tinh khiết TH true WATER, trà tự nhiên TH true TEA, sữa chua TH true YOGURT...



Gian hàng trải nghiệm TH MISTORI thu hút sự hưởng ứng của nhiều bạn học sinh

Sự kiện không chỉ giúp các em học sinh nâng cao sức khỏe, mà còn mang đến những người bạn đồng hành tiếp sức trên đường chạy. Thức uống Sữa trái cây có thạch TH true JUICE milk MISTORI và thức uống Sữa lúa mạch có thạch TH true CHOCOMALT MISTORI - với thạch dừa giòn ngon - là nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên cho thế hệ mới. Bộ sản phẩm kết hợp sữa tươi của TH, nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên và thạch dừa giòn ngon là thức uống có hương vị thơm ngon cung cấp dưỡng chất và năng lượng giúp trẻ luôn sẵn sàng cho mọi hoạt động hàng ngày. Bộ sản phẩm còn được bổ sung các vi chất gồm vitamin B6, B12, acid folic và calci tốt cho sức khỏe của trẻ.