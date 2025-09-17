Cùng sinh viên gieo xanh mọi hành trình, YADEA khẳng định vai trò tiên phong

YADEA - thương hiệu xe điện số 1 toàn cầu* - đang từng bước hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam. Với thông điệp ‘gieo xanh mọi hành trình’, hãng không chỉ mang đến phương tiện di chuyển, mà còn góp phần hình thành phong cách sống xanh, trách nhiệm và hiện đại cho thế hệ trẻ.

Ngày 31.8.2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Tập đoàn YADEA, ghi nhận vai trò tiên phong của thương hiệu trong lộ trình phát triển giao thông xanh. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự đồng hành của YADEA với Việt Nam trên con đường hướng tới Net Zero 2050.

Chính sách hỗ trợ thực chất cho sinh viên

Nhằm hỗ trợ sinh viên dễ dàng tiếp cận phương tiện xanh, từ ngày 10.9 đến 31.10.2025, YADEA triển khai chương trình ‘Thu cũ đổi mới’. Khách hàng mang xe cũ (xăng hoặc điện) đến hệ thống YADEA sẽ được đổi sang mẫu Ossy hoặc Orla P, nhận ưu đãi 2 triệu đồng và giảm 2% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, chương trình còn áp dụng trên Shopee và Lazada, kèm voucher giảm giá và trả góp 0% lãi suất.

Đây là giải pháp thiết thực, vừa giảm gánh nặng chi phí, vừa khuyến khích thế hệ trẻ tiên phong trong việc thay đổi thói quen tiêu dùng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

Sự kiện ra mắt FLIT & VITO - khẳng định cam kết ‘gieo xanh mọi hành trình’

Ngày 14.9, tại Hà Nội, YADEA tổ chức sự kiện ra mắt FLIT & VITO, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên, đối tác và cộng đồng yêu thích lối sống xanh. Với thông điệp ‘Not just a ride, it’s a YADEA lifestyle’, sự kiện khẳng định rõ quan điểm: xe điện không chỉ là phương tiện, mà còn là biểu tượng phong cách sống.

FLIT & VITO mang nhiều ưu điểm nổi bật:

Thiết kế nhỏ gọn, dễ vận hành trong đô thị đông đúc.

Hệ thống trợ lực điện thông minh giúp tiết kiệm sức khi di chuyển.

Nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung, hợp gu sinh viên.

Dung lượng pin tối ưu, dễ dàng sạc tại nhà, ký túc xá.

Bên cạnh công nghệ, sản phẩm còn thể hiện chiến lược localization khi YADEA cá nhân hóa thiết kế, màu sắc và chính sách tài chính để phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Việt. Đây là minh chứng rõ nét cho sứ mệnh gieo xanh trên từng hành trình, đồng thời truyền cảm hứng cho cộng đồng trẻ hành động vì một tương lai bền vững.

Vượt ra khỏi vai trò nhà sản xuất

Sau hơn 20 năm phát triển, YADEA giữ vững vị trí số 1 thế giới* về doanh số xe điện hai bánh trong 8 năm liên tiếp. Hãng hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia với hơn 100 triệu người dùng.

Tại Việt Nam, YADEA đang vận hành nhà máy Bắc Ninh và xây dựng dự án công suất 2 triệu xe/năm tại Bắc Giang. Không chỉ dừng ở sản xuất, thương hiệu còn chú trọng nội địa hóa linh kiện, phát triển R&D và tạo việc làm cho người lao động, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.