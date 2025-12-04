Những năm gần đây, sống xanh sống khỏe không còn là một xu hướng xa lạ mà đã trở thành lối sống được nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ hướng đến. Sinh viên không chỉ là thế hệ được thụ hưởng tri thức, mà còn là chủ thể kiến tạo tương lai.

PGS.TS Lê Chi Lan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn cho hay: "Người có sức khỏe thì có cả ngàn ước mơ, còn người không có sức khỏe thì chỉ có một ước mơ duy nhất là được khỏe mạnh. Một trí tuệ minh mẫn chỉ có thể tồn tại trong một cơ thể lành mạnh".

Để truyền tải những thông điệp đó, rất cần những chương trình gần gũi, tạo hứng thú để sinh viên có cơ hội tiếp cận, từ đó thay đổi thói quen. Và chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" đã làm được điều đó.

Chuỗi chương trình được tổ chức tại 6 trường đại học ở TP.HCM và khu vực miền Tây, kéo dài từ ngày 25.10 đến ngày 29.11.

Ở TP.HCM, chương trình được tổ chức ở Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, Trường ĐH Sài Gòn. Khu vực miền Tây chương trình đến với Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long), Trường ĐH Đồng Tháp (tỉnh Đồng Tháp), Trường ĐH Nam Cần Thơ (TP.Cần Thơ).





Cùng với sinh viên tham gia chương trình, đại diện ban giám hiệu các trường đại học đánh giá cao ý nghĩa của những hoạt động tìm hiểu, thực hành sống xanh sống khỏe. PGS.TS Hoàng Kim Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn cho biết, ngày hội "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" năm 2025 hướng đến giá trị cộng đồng, sức khỏe và môi trường và khuyến khích sinh viên hướng đến lối sống lành mạnh và bền vững.

Các bạn trẻ thích thú check-in tại ngày hội, lan tỏa chương trình trên mạng xã hội

Đồng quan điểm, ThS Cao Dao Thép, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp nhận định chương trình thể hiện tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và nhân văn của sinh viên.

"Từ những hoạt động ý nghĩa của chương trình, chúng tôi mong rằng sinh viên sẽ bắt đầu kiến tạo nên lối sống tích cực, bền vững từ những hành động nhỏ nhất hằng ngày. Sống xanh sống khỏe sẽ trở thành phong cách sống mới của một thế hệ sinh viên", ThS Cao Dao Thép nói.

TS Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ củng cố thêm: "Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, áp lực cuộc sống việc xây dựng thói quen sống xanh sống khỏe không còn là xu hướng mà là trách nhiệm chung của nhà trường, gia đình, xã hội".

GS.TS.BS Lê Bạch Mai, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia thông tin đến sinh viên Trường ĐH Cửu Long và Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn: "80% nguy cơ bệnh tật trong cuộc sống về sau là do môi trường, dinh dưỡng và lối sống. Trong khi đó, yếu tố di truyền chỉ chiếm 20%".

Từ đó, bác sĩ Lê Bạch Mai nhấn mạnh vai trò quan trọng của dinh dưỡng với sức khỏe, đặc biệt là đối tượng người trẻ như sinh viên. Sau chia sẻ của bác sĩ, nhiều sinh viên bày tỏ bản thân thường sử dụng mì gói trong các bữa ăn nhưng lo ngại mì làm "nóng người", dễ nổi mụn, không đủ chất…

Giải đáp thắc mắc, PGS.TS.BS Lê Bạch Mai cho biết bữa ăn và thực phẩm khác nhau, nhiều thực phẩm tạo nên món ăn còn nhiều món ăn tạo nên bữa ăn. Vì vậy để mì gói, phở gói hay miến ăn liền trở thành bữa ăn, mọi người nên kết hợp thêm các loại thực phẩm khác để cân bằng dinh dưỡng.

"Trong một gói mì ăn liền 75 g có khoảng 350 kcal, tương đương với năng lượng từ 100 g gạo. Mì chứa đủ ba nhóm chất chính gồm đạm, béo và bột đường. Để mì trở thành một bữa ăn hoàn chỉnh, sinh viên nên bổ sung thêm thực phẩm giàu đạm như trứng, tôm, cùng rau xanh để cung cấp chất xơ và khoáng chất để tạo nên bữa ăn dinh dưỡng mà vẫn tiết kiệm", bác sĩ Mai nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Ngọc Hân, bộ phận Truyền thông và quan hệ công chúng Công ty Acecook Việt Nam chia sẻ thông tin thú vị thế giới hiện đang tiêu thụ hơn 123 tỉ sản phẩm mì gói năm. Hiệp hội Mì ăn liền thế giới (WINA) cho biết, Việt Nam là quốc gia lọt top 4 với 8,1 tỉ gói mì/năm.

Theo bà Ngọc Hân, 5 thành phần chính của mì gói gồm có vắt mì, gói súp, gói dầu, gói rau sấy và bao bì. Tại Acecook Việt Nam, nguyên liệu chính để tạo nên vắt mì là bột lúa mì chủ yếu nhập khẩu từ Úc, Mỹ, Canada. Màu vàng của vắt mì được tạo nên từ chiết xuất củ nghệ tươi. Dầu cọ nhập khẩu chủ yếu từ Malaysia để sợi mì luôn tươi mới và đạt chất lượng.

Để sản xuất ra 1 gói mì cần 11 công đoạn chính, bao gồm các bước từ trộn bột, cán, tạo sợi, hấp chín, sấy/chiên, làm nguội, đến cấp gia vị và đóng gói. Mỗi công đoạn được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo sản phẩm cuối cùng an toàn và đạt tiêu chuẩn.

Tại talkshow "Từ thói quen đến lối sống" ở Trường ĐH Nam Cần Thơ ngày 27.11, BS.CK1 Hà Phương Thùy, khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ ra một số sai lầm trong ăn uống của sinh viên như: bỏ bữa sáng, ăn các món chứa nhiều năng lượng, nhiều đường nhưng không đủ chất, ít ăn rau và đặc biệt là hay ăn khuya…

Để sinh viên không còn lo lắng đến những vấn đề như nóng trong người, mất cân bằng dinh dưỡng, tận hưởng được niềm vui trong ăn uống và có thể trạng sức khỏe tốt, bác sĩ Thùy giới thiệu công thức ăn uống 4 - 5 - 1.

4 là: Cân bằng 4 yếu tố các chất trong bữa ăn gồm, bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.

5 là: Phối hợp ít nhất 5 trong 8 nhóm thực phẩm trong bữa ăn, gồm: nhóm lương thực; nhóm các loại hạt; nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng; nhóm sữa và các sản phẩm từ sữa; nhóm thịt và hải sản; nhóm dầu ăn và mỡ; nhóm rau củ màu vàng, da cam…; nhóm rau củ quả khác.

1 là: 1 bữa ăn cân đối dinh dưỡng và an toàn.

Bà Trương Ái My, bộ phận Xúc tiến phát triển bền vững Công ty Acecook Việt Nam giới thiệu thông điệp về triết lý 4R - Refuse, Reduce, Reuse, Recycle (từ chối, tiết giảm, tái chế, tái sử dụng) mà Acecook đang áp dụng, khiến nhiều sinh viên tâm đắc.

Mọi người đã quen với khái niệm 3R - Reduce, Reuse, Recycle (tiết giảm, tái chế, tái sử dụng). Tuy nhiên, tại công ty Acecook chú trọng đặt thêm 1R - Refuse (từ chối) lên vị trí đầu tiên. Theo đó, hành động đầu tiên để thực hành lối sống xanh là "từ chối". Cụ thể, từ chối mua những món đồ không cần thiết; từ chối dùng vật dụng không thân thiện với môi trường.

Bà Trương Ái My chia sẻ triết lý 4R với sinh viên các trường đại học

"Mỗi hành động cần duy trì từ 21 - 28 ngày để tạo thành thói quen. Từ thói quen tạo nên lối sống. Phát triển bền vững cần sự tham gia của cả cộng đồng, trong đó có những hành động nhỏ ngày hôm nay của các bạn sinh viên", bà Ái My nhắn nhủ.

Ngoài ra, ThS.BS Trương Nhật Khuê Tường, Giảng viên bộ môn Dinh dưỡng, Trường Đại học Y Dược TP.HCM cũng có chia sẻ với sinh viên kiến thức về dinh dưỡng xanh, góp phần cho việc hướng đến phát triển bền vững.

ThS.BS Trương Nhật Khuê Tường chia sẻ về dinh dưỡng xanh

Dinh dưỡng xanh bao gồm việc lựa chọn thực phẩm có lợi cho sức khỏe, tác động tối thiểu đến môi trường. Cụ thể, là chọn thực phẩm có nguồn gốc thực vật; ít tác động đến môi trường; đảm bảo an ninh lương thực; khỏe mạnh cho thế hệ hiện tại và tương lai.

ThS Khuê Tường cho biết, dinh dưỡng xanh có tác động tích cực đến sức khỏe như: giúp kiểm soát đường huyết; cải thiện sức khỏe tiêu hóa; tăng cường hệ miễn dịch; quản lý cân nặng hiệu quả vì thực phẩm thực vật thường ít calo hơn, giúp giảm cân và duy trì cân nặng ổn định.

Sở dĩ chương trình nhận được sự quan tâm của nhiều sinh viên là bởi sức hút của các gian hàng trải nghiệm. Ở đây, sinh viên được tư vấn về các chỉ số sức khỏe, cách tập thể dục, vận động đúng cách, phù hợp với từng sinh viên.

Bên cạnh đó, các booth tương tác như trò chơi vận động đạp xe "Hảo tốc Challenge", trò chơi "chọn hay, đáp hay nhận quà liền tay", thử tài phân loại rác, đổi rác lấy quà… nhận được sự quan tâm nồng nhiệt. Những hoạt động đơn giản nhưng gần gũi đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc sống xanh sống khỏe từ đó áp dụng trong sinh hoạt.

Trước giờ sự kiện bắt đầu, nhiều sinh viên đã có mặt từ rất sớm. Nhiều bạn đã mang rác đến chương trình, đổi về nhiều phần quà hấp dẫn. Không khí chương trình luôn sôi động từ sáng đến trưa.

Trong suốt quá trình tham gia trải nghiệm tại sự kiện, sinh viên luôn được nạp năng lượng từ những ly mì nóng hổi. Cứ mỗi trò chơi tại các gian hàng, các bạn nhận về nhiều quà tặng hấp dẫn như mì gói, kẹo hay gấu bông…

Chương trình thu hút nhiều sinh viên nước ngoài tham gia

Phần thi Rung chuông vàng tạo nhiều bất ngờ cho sinh viên

Trong khuôn khổ chương trình, phần thi Rung chuông vàng luôn mang đến nhiều cảm xúc cho sinh viên tham gia. Top 20 sinh viên tham gia phần thi được chọn từ việc tham gia một mini game online trước đó sẽ thi tài kiến thức về sống xanh sống khỏe và được nhận quà. Riêng người giành giải nhất nhận được phần thưởng 2 triệu đồng từ BTC chương trình.

Tham gia chương trình, sinh viên nhận được “cơn mưa” quà tặng

Dương Ngọc The, sinh viên Trường ĐH Cửu Long thừa nhận chưa xây dựng được chế độ ăn uống khoa học khi lên đại học. Khi sống xa nhà, việc học và sinh hoạt thất thường khiến The thường bỏ bữa sáng hoặc chỉ ăn vội ổ bánh mì, hộp sữa. Chế độ ăn uống thiếu điều độ khiến cô bị sụt cân và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng.

"Sau chương trình 'Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe' mình nhận ra rằng việc ăn uống đầy đủ, đúng giờ rất quan trọng. Mình cần bổ sung đa dạng thực phẩm để cơ thể khỏe mạnh, đồng thời duy trì tập thể dục, hạn chế ăn vặt. Ngoài ra, mình cũng sẽ tiếp tục trồng cây, trồng rau và xử lý rác thải hợp lý để sống xanh hơn", Ngọc The cho biết.

Trong talkshow "Từ thói quen đến lối sống", sinh viên Nguyễn Kim Ngân, sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ, cho biết bản thân nhận ra sai lầm khi cho rằng ăn các món ăn từ thịt đỏ như thịt bò, thịt heo thì tốt hơn cá. Tuy nhiên, theo chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng, thịt đỏ là thực phẩm chứa đạm khó hấp thu hơn so với đạm của cá, thịt gà...

"Ngày hội này giúp em học thêm được nhiều kiến thức bổ ích, dễ áp dụng trong các bữa ăn", Ngân nói.

Sinh viên Trường ĐH Trà Vinh bày tỏ chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" với chia sẻ từ các diễn giả đã giúp các bạn có thêm kiến thức về chế độ ăn uống dinh dưỡng để tiếp tục áp dụng, duy trì lối sống tích cực.