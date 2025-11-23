Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cùng tuyến đầu chống lũ: Long Châu hỗ trợ 1 tấn thuốc cho người dân Khánh Hòa

Nguồn: FPT Long Châu
Nguồn: FPT Long Châu
23/11/2025 19:39 GMT+7

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập sâu trên diện rộng tại Khánh Hòa những ngày qua, ngày 23.11, hệ thống nhà thuốc và trung tâm Tiêm chủng Long Châu đã 'thần tốc' triển khai hoạt động cứu trợ, trao tặng 1 tấn thuốc và vật tư y tế thiết yếu nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, nhiều khu vực trong tỉnh xuất hiện lượng mưa kỷ lục: Nhơn Hải đo được 316.6 mm, Khánh Phú 334.6 mm, khiến nước sông dâng cao, nguy cơ lũ quét và sạt lở gia tăng. Các vùng trũng tại Nha Trang, Ninh Hòa, Diên Khánh bị ngập nặng; toàn tỉnh có gần 9.000 nhà dân bị ngập với độ sâu phổ biến từ 0.3–0.7m, một số điểm sâu hơn khiến hơn 1.100 hộ phải di dời khẩn cấp trong đêm. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, giao thông đình trệ, người dân thiếu nước sạch và đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ.

- Ảnh 1.

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm nhiều khu dân cư ở phường Tây Nha Trang gặp tình trạng ngập sâu

Nguồn ảnh: Báo Nhân Dân

Nắm bắt diễn biến phức tạp của mưa lũ, Long Châu đã phối hợp cùng Sở Y tế Khánh Hòa lập tức điều động nhân lực và vật tư đến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Được biết, 1 tấn thuốc hỗ trợ bao gồm thuốc cảm cúm, ho, thuốc tiêu chảy, thuốc bôi da, bông băng và nhiều vật tư y tế khác. Những vật phẩm này sẽ giúp người dân chăm sóc sức khỏe tại chỗ trong điều kiện giao thông hạn chế, đồng thời phòng tránh các bệnh lý thường phát sinh sau mưa lũ do nguồn nước ô nhiễm và môi trường ẩm ướt kéo dài.

- Ảnh 2.

1 tấn thuốc được Long Châu trao tặng đại diện Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa

Dù mưa bão đã ảnh hưởng đến đời sống của nhiều nhân viên cùng gia đình và gây thiệt hại cho một số cửa hàng trong hệ thống, nhưng với tinh thần hướng về ‘khúc ruột’ miền Trung, đội ngũ Long Châu vẫn nỗ lực có mặt kịp thời ở những nơi cần thiết nhất. Long Châu khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai thêm nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng hành cùng người dân Khánh Hòa trên hành trình ổn định cuộc sống sau thiên tai.

- Ảnh 3.

Cũng trong ngày 23.11, chuyến xe nghĩa tình Long Châu mang theo 3 tấn thuốc và vật tư y tế tiếp tục đến với Đắk Lắk và Gia Lai, hỗ trợ sức khỏe cộng đồng, chung tay san sẻ nỗi đau, mất mát do thiên tai với đồng bào miền Trung. Trước đó vào ngày 31.10, Long Châu đã kịp thời điều động 4 tấn thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vật tư y tế thiết yếu để ứng cứu người dân vùng lũ tại các tỉnh miền Trung.

- Ảnh 4.

Những đóng góp này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Long Châu trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội trong bối cảnh thiên tai diễn biến bất thường. 

