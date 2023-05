Cung ứng vắc xin tiêm chủng bắt buộc cho trẻ nhỏ

Theo đánh giá của WHO tại VN, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc bao phủ tiêm chủng định kỳ cho trẻ em bị gián đoạn (do trung tâm y tế đóng cửa, các gia đình thực hiện giãn cách xã hội, việc xuất nhập khẩu vắc xin, bơm kim tiêm cũng như các vật tư y tế khác cho tiêm chủng định kỳ cũng gặp nhiều gián đoạn) khiến gần 67 triệu trẻ em trên toàn thế giới bị lỡ lịch tiêm các loại vắc xin định kỳ. VN nằm trong số 20 quốc gia có số lượng trẻ em chưa được tiêm chủng cao nhất trên toàn thế giới.