Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cũng vẫn là phạt góc nhưng ‘nó’ lạ lắm, bảo sao U.23 Việt Nam được cả châu Á mê

Thiếu Bá
Thiếu Bá
10/01/2026 19:46 GMT+7

So với trận gặp U.23 Jordan, ở trận đấu với U.23 Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam khai thác các tình huống đá phạt góc theo cách rất khác. Dù vậy, kết quả vẫn như cũ, đó là chúng ta ghi bàn từ những pha đá phạt góc này.

Sự sáng tạo không ngừng của U.23 Việt Nam

Trong cả 2 bàn thắng của U.23 Việt Nam vào lưới U.23 Kyrgyzstan tối 9.1, điểm chung là bóng từ các tình huống đá phạt góc của U.23 Việt Nam không được chuyền vào khu vực trung tâm vòng 5,50 m của đối thủ. Thay vào đó, các học trò của HLV Kim Sang-sik đá bóng ra khá xa so với "cột 2" (cột dọc phía xa, tính từ vị trí đá phạt góc). Cầu thủ nhận bóng ở vị trí này khó dứt điểm thẳng về khung thành đối phương. Thay vào đó, cầu thủ nhận bóng sẽ dùng đầu chuyền bóng vào giữa, để các cầu thủ khác dứt điểm.

Cũng vẫn là phạt góc nhưng ‘nó’ lạ lắm, bảo sao U.23 Việt Nam được cả châu Á mê - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam vẫn khai thác rất tốt các tình huống đá phạt góc tại giải U.23 châu Á 2026

Ảnh: TED Trần

Đây là cách đá phạt góc rất khác so với các trận trước đó, cũng như rất khác so với cách nhiều đội bóng trên thế giới thực hiện những tình huống tương tự. Ở các trận đấu trước, cầu thủ U.23 Việt Nam đá phạt góc vào gần khu vực 5 m 50 của đối phương, để những Hiểu Minh hay Lý Đức áp sát khu vực này, đánh đầu hoặc đệm bóng thẳng vào khung thành đối thủ.

Riêng trận đấu với U.23 Kyrgyzstan, 2 cầu thủ có thể hình tốt nhất (không tính thủ môn Trần Trung Kiên), chơi đầu tốt nhất của U.23 Việt Nam, gồm Hiểu Minh (1,84 m) và Lý Đức (1,82 m), khi lên tham gia tấn công, họ không đứng gần nhau, mà chủ động tách nhau ra để phân tán sự chú ý của đối thủ.

Phân tán sự chú ý của hàng thủ đối phương

Khi Hiểu Minh đứng gần khu vực 5 m 50 của đối phương, thì Lý Đức đứng phía sau "cột 2" của đối thủ và ngược lại. Riêng bàn thắng thứ 2 ở phút 87 phản ánh rõ nét cách phối hợp mới và rất lạ lẫm này. Đình Bắc đá phạt góc bên phía cánh trái, anh đá rất mạnh về phía cột xa, đưa bóng đi qua khỏi tầm khống chế của hầu hết mọi cầu thủ đang có mặt trong khu vực cấm địa của U.23 Kyrgyzstan.

Cũng vẫn là phạt góc nhưng ‘nó’ lạ lắm, bảo sao U.23 Việt Nam được cả châu Á mê - Ảnh 2.

Đối thủ đang tự hỏi, HLV Kim Sang-sik (thứ 2 từ phải sang) đã hết bài chưa?

Ảnh: TED Trần

Ngỡ như bóng sẽ đi hết đường biên, thì Lý Đức đột ngột xuất hiện ở vị trí đấy, đánh đầu chuyền bóng ngược vào phía trong. Thêm một ít nhịp tranh chấp của cầu thủ đôi bên, trước khi bóng đến tầm đầu của Lê Văn Thuận, cầu thủ này bay người đánh đầu đưa bóng dội chân hậu vệ U.23 Kyrgyzstan vào lưới.

Những bàn thắng liên tiếp đến từ các tình huống đá phạt góc suốt từ SEA Games 33 đến những trận đầu tiên của giải U.23 châu Á 2026, cho thấy HLV Kim Sang-sik nói riêng và U.23 Việt Nam nói chung không ngừng sáng tạo ở các tình huống cố định. Ở trận đấu gặp U.23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12.1 tới đây, nhiều người nóng lòng chờ xem U.23 Việt Nam tiếp tục sẽ có phương án mới nào nữa, trong các tình huống đá phạt góc và trong các pha "bóng chết", khiến đối thủ bất ngờ.

Tin liên quan

Lộ danh tính ông ‘vua’ bắt trận U.23 Việt Nam quyết đấu Ả Rập Xê Út, nữ trọng tài VAR người Úc

Lộ danh tính ông ‘vua’ bắt trận U.23 Việt Nam quyết đấu Ả Rập Xê Út, nữ trọng tài VAR người Úc

Tối 10.1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu đáng chú ý giữa U.23 Việt Nam và U.23 Ả Rập Xê Út, diễn ra ngày 12.1 tại sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City.

HLV Kim Sang-sik mỗi trận một ‘ý tưởng’ cực khác, U.23 Ả Rập Xê Út không biết đâu mà lần

Nguyễn Lê Phát: 'Cánh chim lạ' ở sân chơi châu Á

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Lê Văn Thuận Kim Sang-sik Trần Trung Kiên U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận