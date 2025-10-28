Cùng Vietjet hòa mình vào sắc màu văn hóa Việt Nam tại Nagoya

Lễ hội Việt Nam 2025 tại Nagoya dự kiến thu hút hơn 160.000 khách tham quan cùng hơn 70 gian hàng, với các trải nghiệm thú vị từ ẩm thực đặc sắc, các màn biểu diễn nghệ thuật sôi động, đến hòa mình vào không gian giao lưu, kết nối cộng đồng đầy màu sắc, mang đến bức tranh văn hóa Việt Nam sống động.

Tại sự kiện, người dân và du khách sẽ có cơ hội khám phá các đường bay kết nối Nhật Bản với Việt Nam của Vietjet, tham dự các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cùng cơ hội nhận vé máy bay khứ hồi, quà tặng giá trị tới 10.000 Yên, giao lưu cùng các tiếp viên hàng không Vietjet…

Kể từ chuyến bay đầu tiên tới Nhật Bản năm 2018, Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay, kết nối các thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng với các thành phố, điểm đến hàng đầu Nhật Bản là Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Hiroshima… Các đường bay Vietjet đã mang tới cơ hội di chuyển thuận tiện, thúc đẩy giao thương, giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản và mở rộng hơn nữa cùng mạng bay phủ khắp châu Á - Thái Bình Dương của Vietjet. Vietjet đã trở thành cầu nối giữa các quốc gia, các dân tộc, cầu nối văn hoá và thương mại.

Bay cùng Vietjet để trải nghiệm những chuyến bay vui vẻ, an toàn trên tàu bay mới hiện đại, dịch vụ tận tâm từ trái tim với chi phí siêu tiết kiệm, ẩm thực xanh nóng sốt, tươi ngon cùng nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000 m.

Bay khắp thế giới, Làm mới chính mình, Vietjet thôi!