Cuộc chiến áp chót giành vé Wolrd Cup: Đối thủ của Việt Nam từng đánh bại cả Nhật Bản

May mắn không mỉm cười

Trước giờ bóng lăn, HLV Diego Giustozzi (người Argentina) của đội tuyển futsal Việt Nam bất ngờ cho biết: “Tôi thích những đội có thiên hướng tấn công, đá cống hiến như Thái Lan hay Uzbekistan. Về phần chúng tôi, đội futsal Việt Nam đến đây để chiến đấu và giành vé dự World Cup”.

Những gì diễn ra ở trận sân trong trận tứ kết giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Uzbekistan đúng với những gì vị HLV người Argentina nói. Uzbekistan là đội chơi tấn công nhiều hơn trong trận đấu này, đội tuyển futsal Việt Nam chống đỡ vất vả, nhưng đối thủ càng chơi tấn công, chúng ta càng có cơ hội để phản đòn.

May mắn không mỉm cười với đội Việt Nam (áo đỏ)

Từ những đợt tấn công như thế, đội tuyển futsal Việt Nam có bàn thắng của Thịnh Phát ở phút 17 (trong môn futsal, mỗi hiệp đấu có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc).

Ngoài ra, đội tuyển futsal Việt Nam có tiếp 3 tình huống dứt điểm trúng khung thành đối phương ở hiệp 1 và hiệp 2. Đó là sự biết mình biết người, đội tuyển futsal Việt Nam biết rằng mình yếu hơn so với đối thủ từng 4 lần vào chung kết giải futsal châu Á, nên chúng ta chơi nhẫn nhịn, chủ động chọn lối đá phòng ngự phản công. Còn sự quả cảm ở chỗ, đội tuyển futsal Việt Nam trong lúc thi đấu nhẫn nhịn nói trên, chịu rất nhiều sức ép từ phía Uzbekistan, khung thành của thủ môn Hồ Văn Ý bị bắn phá liên tục. Nhưng Hồ Văn Ý và toàn bộ hệ thống của đội tuyển futsal Việt Nam nói chung thi đấu rất kiên cường, lăn xả cản phá bóng trong chân của đối thủ.

Đội trưởng Phạm Đức Hòa

Đó là về mặt chiến thuật và về mặt tinh thần. Còn về vấn đề nhân sự, đội tuyển futsal Việt Nam có đủ những con người để áp dụng chiến thuật do HLV Diego Giustozzi đề ra. Tức là khi phòng ngự, chúng ta có những nhân sự đủ để làm nản lòng các chân sút của đội bóng Trung Á, nổi bật nhất trong số này là thủ môn Hồ Văn Ý với những pha phản xạ nhanh đến không tưởng. Còn trong các tình huống phản đòn, chúng ta có những nhân tố đủ để giải quyết tình huống, cả ở pha ghi bàn của Nguyễn Thịnh Phát, hay nhưng pha dứt điểm đầy uy lực của Phạm Đức Hòa hay Trần Thái Huy…

Nhìn chung, đội tuyển futsal Việt Nam có tất cả những điều kiện cần để làm nên kỳ tích trước đội cựu á quân châu Á Uzbekistan, chỉ thiều điều kiện đủ là may mắn. Bởi, một đội bóng yếu hơn muốn thắng một đội bóng mạnh hơn, ngoài yếu tố chuyên môn, phong độ, HLV giỏi, tính toán đúng, dứt khoát cần thêm may mắn nữa. Tiếc rằng đội bóng của HLV Diego Giustozzi không có sự may mắn này. Nếu chúng ta may mắn, chỉ cần 1 trong 3 tình huống sút trúng khung thành của chúng ta thành bàn, đội tuyển futsal Việt Nam đã có thể có được kết quả khác so với kết quả thua 1-2.

Gay cấn vòng play-off

Dù sao thì đội tuyển futsal Việt Nam vẫn còn cơ hội ở vòng đấu play-off tranh vé vớt. 3 đối thủ của chúng ta ở vòng đấu này, gồm Iraq, Afghanistan và Kyrgyzstan, không đội nào mạnh hơn đoàn quân của HLV Diego Giustozzi. Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan ở trận play-off đầu tiên vào ngày 26.4. Nếu thắng Kyrgyzstan, chúng ta sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Iraq và Afghanistan ngày 28.4, trong trận play-off thứ 2.



Ở trận tứ kết gặp Uzbekistan, đội tuyển futsal Việt Nam đã cải thiện rất nhiều so với vòng bảng. Tuy nhiên, đối mặt với Kyrgyzstan chắc chắn Đức Hòa và các đồng đội phải thận trọng. Được đánh giá là đội “lót đường” ở bảng C nhưng đội tuyển futsal Kyrgyzstan đã xuất sắc đứng thứ 2 với 5 điểm (1 thắng 2 hòa), bằng với đội đầu bảng Tajikistan. Đáng nói hơn, ở lượt đấu đội bóng này đã quật ngã đội tuyển Nhật Bản 3-2, “giật vé” vào tứ kết từ chính tay đối thủ này. Đội tuyển Kyrgyzstan cũng ghi đến 10 bàn, nhiều nhất ở bảng C.